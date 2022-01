Galaxy S21 FE: Schnäppchenpreis nach nur einer Woche

Offi­ziell verfügbar ist das Samsung Galaxy S21 FE seit dem 11. Januar, also genau seit einer Woche. Der Preis für die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher beträgt 749 Euro. Dass die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers nicht auf Dauer halten wird, war klar.

Jetzt sprießen die ersten Ange­bote aus dem Boden, die sogar schon die 700-Euro-Grenze knacken. Das ging wahr­lich schnell. Wir haben uns die aktu­ellen Markt­preise nur eine Woche nach dem Verkaufs­start des Galaxy S21 FE ange­schaut. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir dabei nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie zudem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Der Preis­ver­gleich bezieht sich demnach nur auf den Stand jetzt.

Samsung Galaxy S21 FE: Aktu­eller Markt­preis

Unter 700 Euro: Samsung Galaxy S21 FE im Preisverfall

Wer derzeit den Preis­ver­gleich macht, wird fest­stellen, dass das Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB Spei­cher bereits ordent­lich im Preis gefallen ist. Der Hersteller aus Südkorea empfahl einen Start­preis von 749 Euro. Beim Händler note­books­bil­liger gibt es das Modell bereits zum Preis 695 Euro inklu­sive Versand­kosten (Farbe: "Graphite") zu bekommen - ein beacht­licher Preis­ver­fall in Höhe von 54 Euro nur sieben Tage nach der Einfüh­rung.

Aber auch andere Händler haben an der UVP schon gefeilt. So bietet beispiels­weise der Händler Alter­nate das Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB Spei­cher derzeit zum Preis von rund 725 Euro Versand­kosten (Farbe: "Graphite") an.

Das Samsung Galaxy S21 FE mit 256 GB Spei­cher hat eine unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung von 819 Euro bekommen. Auch für diese Vari­ante bietet der Händler note­books­bil­liger im Vergleich mit anderen Händ­lern das aktuell güns­tigste Angebot in Höhe von 804 Euro inklu­sive Versand­kosten (Farbe: "Graphite") an.

Es ist durchaus zu erwarten, dass der Preis für das Samsung Galaxy S21 FE künftig weiter fallen wird.

Samsung Galaxy S21 FE im Test

Wir haben das Samsung Galaxy S21 FE bereits durch unser Test­labor geführt. Beson­ders gut gefallen haben uns unter anderem das sehr helle Display und die sehr gute Gesamt­per­for­mance.