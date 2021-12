Galaxy S21 FE: Samsung leakt Euro-Preise selbst

Es war wohl ein Versehen: Samsung zeigte im eigenen Online-Shop Irland die Preise für das Galaxy S21 FE. Dabei ist die Fan Edition der S-Ober­klasse 2021 noch gar nicht offi­ziell vorge­stellt. Mitt­ler­weile sind die Preise wieder verschwunden. Das aufmerk­same Internet konnte sie aber vorher notieren.

Der Preis für das Galaxy S21 FE über­rascht einer­seits, ande­rer­seits auch wieder nicht. Die kommende Fan Edition wird Anfang Januar erwartet und ist ein zwei­schnei­diges Schwert, denn auch das Galaxy S22 mit ähnli­cher Preis­gestal­tung steht in den Start­löchern.

Samsung Galaxy S21 FE: Preise geleakt

Soll so aussehen: Galaxy S21 FE

Bild: Android Headlines Die gele­akten Preise gelten nun für Irland, sollten diese am Ende aber stimmen, dürften sie sich nicht groß­artig von den hier­zulande veran­schlagten Preisen unter­scheiden. Twitter-Nutzer Snoopy hat in einem Tweet die Preise für zwei Versionen des Galaxy S21 FE veröf­fent­licht. Demnach kostet das Galaxy S21 FE mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher 769 Euro, eine Vari­ante mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher liegt preis­lich bei 839 Euro.

Der scheinbar von Samsung veröf­fent­lichte Preis ist ziem­lich hoch. Man sollte nicht vergessen, dass eben­falls im ersten Quartal 2022 - vermut­lich Ende Januar oder Anfang Februar - auch die Galaxy-S22-Serie erwartet wird. Sollte sich der Preis für das Galaxy S22 mit 128 GB an dem des Vorgän­gers orien­tieren (849 Euro), bekäme man mit einem Galaxy S21 FE zum Preis von 839 Euro zwar ein Smart­phone mit größerem internen Spei­cher, das Inter­esse für das Galaxy S22 dürfte aber größer sein.

In einem weiteren Tweet merkt Snoopy an, dass es durchaus sein kann, dass Samsung die Preise nochmal anpasst. Denkbar wären so auch Preise von 699 Euro (128 GB) und 799 Euro (256 GB). Damit dürfte das Galaxy S21 FE schon eher an Attrak­tivität gewinnen, weil die Preis­dif­ferenz zum Galaxy S22 in der Basis­ver­sion dann bei 150 Euro liegen würde.

