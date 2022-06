MediaMarkt: Galaxy S21 FE mit o2 Grow "fast geschenkt"

MediaMarkt und Saturn vermarkten in ihrer "Tarif­welt" derzeit das Samsung Galaxy S21 FE mit dem Tarif o2 Grow. Das Smart­phone gibt es zu einem sehr güns­tigen Preis.

Die beiden Händler MediaMarkt und Saturn haben in ihrer Tarif­welt bis zum 26. Juni Ange­bote zur "o2-Geburts­tags­woche" geschaltet. Dort zu finden ist unter anderem das Samsung Galaxy S21 FE 5G mit dem Tarif o2 Grow. Die Kombi­nation soll bei den Händ­lern beson­ders günstig sein. Wir haben uns das Angebot ange­schaut und sagen Ihnen, ob sich das Bundle hinsicht­lich des aktu­ellen Markt­preises des Samsung Galaxy S21 FE 5G lohnt.

Bitte beachten Sie, dass wir dabei Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigen und dass sich Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones sehr schnell ändern können. Deshalb sind die nach­fol­gend ange­gebenen Vergleichs­preise nur zum Stand jetzt gültig.

In der Rubrik "Will­kommen bei der o2-Geburts­tags­woche", die sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn im Online-Shop zu finden ist, kann unter anderem das Samsung Galaxy S21 FE mit einem o2-Tarif kombi­niert gekauft werden. Beworben wird hier der Tarif o2 Grow, der zum Vertrags­start 40 GB Daten­volumen bietet und "mitwächst". Das bedeutet, dass sich das verfüg­bare Daten­volumen auto­matisch alle zwölf Monate um 10 GB erhöht. Nach 20 Jahren stehen maximal 240 GB zur Verfü­gung. Eine Idee, die Kunden bei der Stange zu halten.

Wer sich für den Tarif inter­essiert, kann sich besagtes Galaxy S21 FE bei MediaMarkt/Saturn hinzu­kaufen. Wählbar ist das Modell entweder mit 128 GB oder mit 256 GB internem Spei­cher, wobei die Verfüg­bar­keit je nach Farb­aus­wahl vari­ieren kann. Im Rahmen dieses Preis­ver­gleichs haben wir uns die Vari­ante mit 128 GB in der Farbe Graphit als Beispiel heraus­gesucht.

Die monat­lichen Kosten für den o2-Grow-Tarif belaufen sich auf 29,99 Euro, einmalig fallen Gerä­tekosten in Höhe von 1 Euro sowie Versand­kosten in Höhe von 3,95 Euro an. Ein Anschluss­preis entfällt. Die Kosten für das Samsung Galaxy S21 FE belaufen sich damit auf 4,95 Euro, wenn Einmal- und Versand­kosten zusam­men­gerechnet werden. Das ist ein guter Deal, wenn man bedenkt, dass der Markt­preis für das Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB Spei­cher derzeit bei rund 530 Euro inklu­sive Versand­kosten liegt.

Zu beachten ist, dass Vertrags­partner bezüg­lich des Smart­phones die S-KON eKontor 24 GmbH ist, für den Tarif ist das o2.

Bundle bei o2 direkt teurer

Das Bundle aus Samsung Galaxy S21 FE und o2 Grow gibt es auch im o2-Online-Shop. Hier fällt das Angebot aber teurer aus. Der Tarif selbst wird dort auch als "o2 Geburts­tags­tarif" vermarktet und kostet eben­falls 29,99 Euro pro Monat, der Anschluss­preis entfällt. Das Smart­phone kostet einmalig 1 Euro, Versand­kosten werden mit 4,99 Euro berechnet. Die Raten für das Bundle belaufen sich auf monat­lich 41,99 Euro, also 12 Euro mehr pro Monat als über die MediaMarkt/Saturn-Tarif­welt.

Auf eine Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten gesehen, fallen bei o2 direkt für dieses Bundle Mehr­kosten in Höhe von 289,04 Euro (24 mal 12 Euro plus 1,04 Euro höhere Versand­kosten). Vergli­chen mit dem aktu­ellen Markt­preis für das Samsung Galaxy S21 FE ist das aber immer noch ein guter Deal.

Wenn Sie sich für Details zum Samsung Galaxy S21 FE inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen. Suchen Sie nach Tarif mit anderen Kondi­tionen? Schauen Sie doch mal in unserem Handy­tarife-Vergleich vorbei. Dort können Sie sich Tarife nach Ihren Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.

