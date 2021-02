Erste Details: Samsung arbeitet an Galaxy S21 FE

Bekommt das Galaxy S20 FE (Bild) einen Nachfolger?

Samsung Drei Modelle der Galaxy-S21-Reihe hat Samsung bereits auf den Markt gebracht, eine güns­tigere Fan Edition könnte es eben­falls wieder geben. Zumin­dest sickerten erste Infor­mationen über das Galaxy S21 FE durch. So sollen auch bei diesem Modell stan­dard­mäßig 5G und Android 11 an Bord sein. Des Weiteren wird es Spei­cher­kon­figu­rationen mit 128 GB Flash und 256 GB Flash geben. Ob sich der Daten­platz des Galaxy S21 FE entgegen seinen Geschwis­tern erwei­tern lässt, bleibt abzu­warten. Die Modell­num­mern und die Farb­aus­wahl sind eben­falls publik.

Galaxy S21 FE bahnt sich an

Samsung Das Galaxy S20 war mit 899 Euro Einstiegs­preis eine relativ teure Inves­tition, da hörten sich die 730 Euro der Fan Edition bedeu­tend besser an. Entspre­chend hono­rierten die Konsu­menten diese Fassung und bescherten Samsung damit einen Erfolg. In unserem Test zeigten wir uns auch angetan und vergaben die Note gut (1,8). Sobald ein Produkt erfolg­reich ist, wird oft kurze Zeit später am Nach­folger getüf­telt. SamMobile will jetzt von seinen Quellen erfahren haben, dass sich eben jener in Arbeit befindet. Den Samsung-Experten wurden Infor­mationen über ein Smart­phone mit der Modell­nummer SM-G990B zuge­spielt.

Sollte diese Kennung zutreffen, passt der Hersteller die Modell­nummer der Fan Edition den übrigen Galaxy-S-Modellen an. Beim Galaxy S21 ist es SM-G991B, beim Galaxy S21+ SM-G996B und beim Galaxy S21 Ultra SM-G998B. Die Flash-Spei­cher­optionen des Galaxy S21 FE sind angeb­lich iden­tisch mit denen des Vorjah­res­modells. Es würde also 128 GB und 256 GB Daten­platz geben. Mögli­cher­weise stockt Samsung aber den Arbeits­spei­cher (RAM) auf. Dieser betrug beim Galaxy S20 FE 4 GB oder 6 GB.

Es wird wieder bunt

Mit dem Galaxy S20 FE zeigte sich der Hersteller von seiner farben­frohen Seite. Es stehen die Gehäu­sefarben Blau, Grün, Orange, Rot, Violett und Weiß zur Auswahl. Laut dem Bericht vari­iert die Kolo­rie­rung des Galaxy S21 FE. Käufer können sich angeb­lich zwischen Grau / Silber, Pink, Violett und Weiß entscheiden. Blau, Grün und Orange fielen demnach weg und Rot würde durch Pink ersetzt. Da das Galaxy S21 FE erst in der zweiten Jahres­hälfte 2021 erscheinen dürfte, sollten die voran­gegan­genen Angaben mit etwas Skepsis betrachtet werden.

Übri­gens: Android 11 für das Galaxy S20 FE ist bereits erhält­lich.