Podcast zum Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de Spät, aber doch: Das Samsung Galaxy S21 FE ist seit wenigen Tagen im Handel erhält­lich. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hatte die Möglich­keit, die neue "Fan Edition" des korea­nischen Herstel­lers ausführ­lich zu testen. Grund für uns, mit ihm im Podcast über das neue Smart­phone von Samsung zu spre­chen.

Podcast zum Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Das Samsung Galaxy S21 FE ist deut­lich später auf den Markt gekommen als seiner­zeit das Samsung Galaxy S20 FE. Der Vorgänger der aktu­ellen "Fan Edition" war schon zum Weih­nachts­geschäft 2020 verfügbar. Das neue Modell ist nur wenige Wochen vor der Vorstel­lung der Galaxy-S22-Reihe von Samsung verfügbar. Wir spre­chen im Podcast darüber, inwie­fern sich die Anschaf­fung des FE-Modells dennoch lohnt.

Samsung Galaxy S21 FE Datenblatt

Test

[ Podcast ]

] Unboxing

Verkaufsstart

Was zeichnet das Samsung Galaxy S21 FE gegen­über den bishe­rigen Modellen der Galaxy-S21-Serie von Samsung aus und welche Beson­der­heit gibt es speziell beim Prozessor? Wie hat die Kamera im Test gefallen wie sieht es eigent­lich mit Firm­ware-Updates aus? Auch das sind Themen, über die wir uns in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" unter­halten.

Nicht zuletzt spre­chen wir über das Thema, wann der rich­tige Zeit­punkt für den Kauf des neuen Smart­phones ist. Lohnt es sich, noch zu warten, wenn das Gerät nicht sofort benö­tigt wird oder sollten Inter­essenten gleich jetzt zuschlagen, zumal Käufer der "ersten Stunde" eine Bonus-Zugabe bekommen?

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de-Talk: Eindrücke vom Sam­sung Galaxy S21 FE Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.