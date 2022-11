Galaxy S21 FE: Preisknaller bei "Samsung #BlackWeek"?

Samsung ist in "#BlackWeek"-Laune. Das ist eine Ange­bots-Aktion rund um den nahenden Black Friday. Händler sind dazu über­gegangen, solche Shop­ping-Groß­aktionen schon vor dem eigent­lichen Termin mit zahl­rei­chen Offerten einzu­läuten. Im Online-Shop des Konzerns gibt es unter anderem die Möglich­keit, Bundles zu gene­rieren, bei denen es das zweite Produkt "gratis" gibt. Ausge­wählte Ange­bote haben wir uns bereits ange­schaut. In einem sepa­raten Preis­check lesen Sie unter anderem, ob sich ein Bundle aus Galaxy Z Fold 4 und smartem 4K-Fern­seher lohnt. Das Samsung Galaxy S21 FE ist derzeit im Samsung Online-Shop günstig zu bekommen

Fotos/Grafik: Samsung, Montage: teltarif.de Ein weiteres Angebot im Rahmen der Samsung "#BlackWeek" betrifft das Galaxy S21 FE. Der Preis im Samsung Online-Shop mutet über­raschend günstig an. Ob das auch tatsäch­lich so ist oder ob es das Smart­phone bei anderen Händ­lern güns­tiger gibt, behan­deln wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich.

Bitte beachten Sie, dass wir im Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben, die aber unter Umständen güns­tiger ausfallen können. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können, weshalb die ange­gebenen Preise nur zum Stand jetzt gültig sein können.

Samsung Galaxy S21 FE für unter 400 Euro

Eigent­lich war die Fan Edition des Galaxy S21 schon abge­schrieben, doch Samsung über­raschte mit der Veröf­fent­lichung Anfang des Jahres kurz vor der Galaxy-S22-Keynote. Gerüchte und scheinbar hand­feste Leaks zu Galaxy S22 und Co. gab es zu dem Zeit­punkt des Galaxy-21-FE-Release schon, von daher wollten wir nicht wirk­lich an die Fan Edition glauben. Doch in unserem Test konnte uns das Gerät über­zeugen, unter anderem mit einem sehr hellen Display und einer sehr guten Gesamt­per­for­mance. Nicht so schön war die hohe UVP des Herstel­lers, natür­lich auch ange­sichts der haus­eigenen Konkur­renz des damals nahenden Galaxy S22.

Immer wieder inter­essant ist der rasche Preis­ver­fall von Samsung-Smart­phones, so auch im Falle des Galaxy S21 FE. Schlug die 128-GB-Version noch mit einem Preis in Höhe von 749 Euro zum Markt­start zu Buche, ist davon mitt­ler­weile nichts mehr übrig. Samsung selbst hat im Rahmen der BlackWeeks (bis zum 28. November, 23:59 Uhr) den Preis für das Galaxy S21 FE ordent­lich nach unten geschraubt - zumin­dest, was die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung angeht. Diese ist jedoch nur bedingt aussa­gekräftig, können Smart­phone-Preise doch auch kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start schon nied­riger ausfallen. Deshalb schauen wir uns die aktu­ellen Markt­preise an.

Im Samsung Online-Shop ist das Galaxy S21 FE mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität derzeit zum Preis von 399 Euro zu bekommen. Zur Wahl stehen die Farben "Graphite", "Olive", "Lavender" und "White". Der Preis ist attraktiv, zahlen Sie dem Preis­ver­gleich über idealo zufolge bei anderen Händ­lern doch mehr. Der nächst güns­tigste Preis findet sich aktuell beim Händler Otto. Dort kostet beispiels­weise das Galaxy S21 FE mit 128 GB in der Wahl­farbe "Graphit" 452,94 Euro inklu­sive Versand­kosten. Damit ist das Angebot im Samsung Online-Shop preis­lich zu empfehlen.

Samsung Galaxy S21 FE mit mehr Spei­cher nicht viel teurer

Im Samsung Online-Shop wird auch die 256-GB-Version (plus 8 GB Arbeits­spei­cher) des Galaxy S21 FE güns­tiger ange­boten. Kostete die Version zum Markt­start noch happige 819 Euro, bietet Samsung es mitt­ler­weile selbst zum Preis von 449 Euro in den glei­chen Wahl­farben wie die Version mit gerin­gerer Spei­cher­kapa­zität an.

Auch hierbei handelt es sich um ein sehr gutes Angebot. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich kostet beispiels­weise das Graphite-farbene Modell bei Händ­lern wie Elec­tro­nics (598,99 Euro) deut­lich mehr.

Unser Tipp: Das Samsung Galaxy S21 FE ist derzeit im Samsung Online-Shop am güns­tigsten zu bekommen. Der Preis­ver­gleich kann sich aber immer lohnen. Da die Samsung-BlackWeeks-Ange­bote noch einige Tage laufen, ist nicht auszu­schließen, dass andere Händler nach­ziehen und das Angebot sogar noch unter­bieten.

Wenn Sie wissen wollen, wie das Samsung Galaxy S21 FE in der Praxis bezüg­lich Perfor­mance, Kamera und Co. abge­schnitten hat, lesen Sie Details im ausführ­lichen Test­bericht.