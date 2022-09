Amazon: Samsung Galaxy S21 FE, Flip 3 & Co. im Preischeck

Wir entdeckten im Ange­bots­bereich auf Amazon neue Deals zu Hard­ware von Samsung, darunter Smart­phones und Fold­ables des Herstel­lers. Nach­fol­gend schauen wir uns ausge­wählte Ange­bote an und verglei­chen sie mit Markt­preisen anderer Händler.

Bitte beachten Sie, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger ausfallen, nicht berück­sich­tigt haben. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb die von uns ange­gebenen Vergleichs­preise nur zum Stand jetzt gelten.

Samsung Galaxy S21 FE

Blick auf die Kamera des Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de

Die Fan Edition des Galaxy S21 ist seit Anfang des Jahres auf dem Markt. Ein Vorteil: Der Hersteller will das Modell über mehrere Jahre mit Sicher­heits­updates versorgen. Es gibt verschie­dene Ausfüh­rungen von dem Modell. Die Version mit 256 GB wird jetzt von Amazon güns­tiger als nach UVP des Herstel­lers ange­geben. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, wenn es um mögliche Erspar­nisse geht. Der Online-Händler gibt den zuletzt nied­rigsten Amazon-Preis in den letzten 30 Tagen vor dem Angebot an. Dieser lag bei 819 Euro.

Für das Samsung Galaxy S21 FE verlangt Amazon nun einen Preis von 629 Euro inklu­sive Versand­kosten. Vergli­chen mit den Preisen anderer Händler handelt es sich zum Stand jetzt um ein gutes Angebot. Bei Händ­lern wie euro­nics zahlen Sie rund 701 Euro inklu­sive Versand­kosten, bei MediaMarkt/Saturn mit 699 Euro inklu­sive Versand­kosten ähnlich viel.

Details zum Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M53

Bild: Samsung Die M-Serie von Samsung steht für Mittel­klasse. Ein Vertreter dieser Reihe ist das Galaxy M53 5G. Dieses Modell verfügt wie der Bezeich­nung zu entnehmen über eine 5G-Mobil­funk­schnitt­stelle sowie über ein 6,7 Zoll großes Display und einen Akku mit 5000 mAh Kapa­zität.

Amazon bietet die Version mit 128 GB Spei­cher derzeit zu einem Preis von 279 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Der vom Online-Händler ange­gebene zuletzt nied­rigste Preis betrug 343 Euro. Der Preis­ver­gleich zeigt, beispiels­weise über das Portal idealo, dass es sich dabei auch um den derzeit besten Preis handelt. Händler wie Note­books­bil­liger bieten das Galaxy M53 5G derzeit zu einem Preis von rund 341 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung ist kürz­lich erst mit dem Galaxy Z Flip 4 in den Markt gestartet. Gravie­rend sind die Unter­schiede zur Vorgänger-Gene­ration nicht. Daher kann sich der Blick auf das Galaxy Z Flip 3 5G aus dem vergan­genen Jahr lohnen.

Amazon bietet das Modell mit 128 GB Spei­cher derzeit zu einem Preis von 679 Euro an. Abge­sehen von der 36 Monate währenden Herstel­ler­garantie, die Amazon angibt, handelt es sich nicht um das preis­lich beste Angebot. Händler wie carbon­phone bieten das Flip 3 mit 128 GB Spei­cher aktuell zum Preis von 629 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Details zum Galaxy Z Flip 3 5G (und auch zum Galaxy Z Flip 4) lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht. Samsung Galaxy Z Flip 3 (vorne) und Galaxy Z Fold 3

Bild: teltarif.de Eben­falls im Amazon-Angebot ist das größere Galaxy Z Fold 3 5G zu finden. Unserer Meinung nach kann das Modell neben dem Nach­folger Galaxy Z Fold 4 bestehen, weshalb sich der Blick auf die dritte Gene­ration noch lohnt. Ein Grund ist der noch hohe Preis des Fold 4, der Preis für das Fold 3 ist mitt­ler­weile stark gefallen.

Amazon bietet das Fold 3 mit 512 GB Spei­cher derzeit zu einem Preis von 1199 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Dabei handelt es sich auch um den derzeit besten Preis. Bei Händ­lern wie Galaxus zahlen Sie zum Stand jetzt rund 1244 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Einem Patent zufolge soll Samsung an einem Falt­handy fürs Hand­gelenk arbeiten.

