Galaxy S21 FE & mehr: "Samsung Deal Days" im Preischeck

"Die Samsung Deal Days" - so heißt eine neue Ange­bots­reihe des Händ­lers MediaMarkt. Wir machen bei ausge­wählten Smart­phone-Ange­boten den Preis­check.

Smart­phone-Ange­bote gibt es immer wieder. Meist sugge­rieren sie eine hohe Ersparnis. Diese bezieht sich in der Regel aber auf die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Zum Markt­start mögen viele Händler sich daran noch orien­tieren, gerade bei Android-Smart­phones zeigt sich aber eine Tendenz zum Preis­ver­fall. So kann es sein, dass Smart­phones nur wenige Monate nach dem offi­ziellen Release schon güns­tiger zu bekommen sind.

Aus diesem Grund ist die UVP des Herstel­lers nur bedingt aussa­gekräftig, wenn es um die Bewer­tung einer Ersparnis geht. Wenn Sie wissen wollen, ob es sich bei einem Angebot um ein gutes handelt, empfehlen wir den Preis­ver­gleich mit Ange­boten anderer Händler.

So sind wir auch bei ausge­wählten Ange­boten im Rahmen der "Samsung Deal Days" beim Händler MediaMarkt vorge­gangen. Im nach­fol­genden Preis­check lesen Sie, ob sich die Ange­bote zum Samsung Galaxy S21 FE und Galaxy A52s 5G preis­lich lohnen oder nicht. Bitte beachten Sie, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sein können, nicht berück­sich­tigt haben. Zu bedenken ist auch, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Deshalb gilt der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Das Samsung Galaxy S21 FE war eine Über­raschung zu Beginn des Jahres, wurde doch lange über die aktu­elle Fan Edition speku­liert und ob sie über­haupt noch kommt. Dann veröf­fent­lichte Samsung das Modell kurz vor der Galaxy-S22-Serie, was unge­wöhn­lich anmu­tete. Letzt­lich bedient Samsung mit dem S21 FE (6,4 Zoll) eine eigene Größe, die sich zwischen Galaxy S22 (6,1 Zoll), Galaxy S22+ (6,6 Zoll) und Galaxy S22 Ultra (6,8 Zoll) einreiht. Ein wich­tiger Unter­schied des Galaxy S21 FE zur Galaxy-S22-Serie ist auch der verwen­dete Prozessor. Samsung verbaut in der Fan Edition nämlich eine Snap­dragon-CPU statt eines haus­eigenen Exynos-Chips wie in der S22-Serie.

Das Galaxy S21 FE entpuppte sich im Test als Smart­phone, das seine Aufgaben auf Flagg­schiff-Niveau erle­digt. Positiv fielen uns das sehr helle Display und die sehr gute Gesamt­per­for­mance auf. Dagegen nicht so gut gefiel uns die Leis­tung der Haupt­kamera bei schlechtem Licht unter Labor­bedin­gungen sowie der hohe Preis. Dann kommt ein Angebot wie das von MediaMarkt gelegen, wenn man nicht so viel Geld für ein Smart­phone ausgeben möchte.

Angebot unter 500 Euro

Für die Version mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität, die übriges nicht per zusätz­lichem Medium erwei­terbar ist, empfiehlt der Hersteller aus Südkorea einen Preis von 749 Euro. MediaMarkt bietet das Galaxy S21 FE in verschie­denen Farb­vari­anten jeweils zum Preis von 495 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Lohnt sich das?

Dem Preis­ver­gleich zufolge, beispiels­weise über das Portal idealo, ja. Der MediaMarkt-Preis (ebenso beim Händler-Kollegen Saturn) zählt zu den derzeit güns­tigsten. Bei Händ­lern wie carbon­phone ist das S21 FE mit 128 GB zu einem Preis von 498 Euro inklu­sive Versand­kosten aber nur wenige Euro teurer erhält­lich. Weitere Preise bewegen sich zwischen rund 515 Euro und rund 530 Euro mit der Tendenz darüber hinaus.

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy A52s 5G kann als Mittel­klasse-Modell kate­gori­siert werden. Es ist seit rund einem Jahr auf dem Markt, "alt" ist es jedoch noch nicht. Wir nahmen das Galaxy A52s 5G als ein Kamera-Tipp auf. Warum wir uns dafür entschieden haben, lesen in der Über­sicht Foto­grafie: Das rich­tige Handy für die eigenen Vorlieben.

Im Vergleich zur UVP verkauft MediaMarkt (und auch Saturn) das Galaxy A52s 5G derzeit güns­tiger - aber das ist eben nur die UVP. Der Ange­bots­preis für die 128-GB-Version beläuft sich auf 299 Euro inklu­sive Versand­kosten (verschie­dene Farben).

Ist das ein gutes Angebot?

Ja, das ist es. Das MediaMarkt-Angebot zählt zu den derzeit güns­tigsten. Bei anderen Händ­lern wie Medimax ist das Samsung Galaxy A52s 5G mit einem Preis von rund 305 Euro inklu­sive Versand­kosten aber über­schaubar teurer. Weitere Ange­bote liegen bei rund 330 Euro und mehr.

Die Samsung-Ange­bote beim Händler MediaMarkt, unter denen auch Haus­halts­geräte, smarte Fern­seher und Computer zu finden sind, laufen noch bis zum 1. September. Wir empfehlen Ihnen eben­falls den Preis­ver­gleich - auch im Hinblick darauf, wenn Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für eines der Ange­bote inter­essieren. Unter Umständen sehen die Markt­preise dann schon anders aus.

Zwei neue Fold­ables hat Samsung im Angebot. Eines davon ist das Galaxy Z Flip 4, das wir bereits getestet haben. Das andere ist das Galaxy Z Fold 4. Dieses Modell konnten wir auf der dies­jäh­rigen Gamescom in Köln in einem Hands-on in Augen­schein nehmen.

