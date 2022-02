Über 170 Euro sparen: Samsung Galaxy S21 FE im Preissturz

Das Samsung Galaxy S21 FE ist seit dem 11. Januar in zwei Spei­cher­ver­sionen verfügbar. Mit einer internen Kapa­zität von 128 GB empfiehlt der Hersteller aus Südkorea einen Preis von 749 Euro, für die Vari­ante mit 256 GB Spei­cher­kapa­zität sind es 819 Euro. Bereits eine Woche nach dem offi­ziellen Release des Galaxy S21 FE gab es die ersten Ange­bote mit redu­ziertem Preis von 695 Euro für das Modell von 128 GB.

Mitt­ler­weile sind rund sechs Wochen vergangen, das Galaxy S21 FE ist damit aber immer noch taufrisch auf dem Markt. Der Preis für das 5G-Smart­phone mit dem Snap­dragon 888 ist aber­mals gesunken. Wir schauen uns die aktu­ellen Markt­preise für beide Spei­cher­vari­anten an. Dabei haben wir Ange­bote von Market­place­händ­lern wie immer in unseren Preis­checks nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie auch, dass sich Markt­preise beson­ders von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb die von uns gewählten Preise nur zum Stand jetzt gelten.

Galaxy S21 FE: Über 170 Euro Preis­ver­fall

Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de

Wir beschäf­tigen uns schon länger mit Preis­ver­glei­chen von Smart­phones. Kaum ein Modell ist von der Markt­regu­lie­rung sicher. Ein Preis­ver­fall in Höhe von 170 Euro nach so kurzer Zeit wie beim Samsung Galaxy S21 FE ist in jedem Fall aber erwäh­nens­wert.

Zum Stand jetzt liegt der beste Markt­preis für das Galaxy S21 FE mit 128 GB internem Spei­cher bei rund 575 Euro inklu­sive Versand­kosten. Im Vergleich mit der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers (749 Euro) ist das eine Diffe­renz in Höhe von 174 Euro. So ist es auch bei der Vari­ante mit doppeltem internen Spei­cher. Hier liegt der Markt­preis derzeit bei rund 645 Euro, was eine Diffe­renz in Höhe von eben­falls 174 Euro gegen­über der UVP des Herstel­lers (819 Euro) bedeutet.

Es ist nicht auszu­schließen, dass die Preise für das Galaxy S21 FE in beiden Versionen künftig weiter fallen werden. Bei den aktu­ellen Preisen handelt es sich aber um gute Deals für ein Modell, dem vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates verspro­chen werden.

Weitere Details zum Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.