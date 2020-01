Samsung Galaxy S20: Offizieller Marktstart ist bekannt

Dass das Samsung Galaxy S20 nicht Dekaden später nach dem Unpa­cked Event in den Verkauf geht, ist klar. Nur ist der Termin für den genauen Markt­start noch geheim. Jetzt soll aber von offi­zieller Stelle der 6. März bestä­tigt worden sein.

Das Samsung Galaxy S10 wurde am 20. Februar vergan­genen Jahres präsen­tiert und ging ab dem 8. März offi­ziell in den Verkauf. Das dies­jährige Unpa­cked Event findet bereits am 11. Februar statt. Es ist davon auszu­gehen, dass Samsung auch 2020 wieder eine ähnliche Unpa­cked-Februar-Markt­start-März-Stra­tegie fährt.

Bis dato stand das genaue Datum aller­dings noch in den Sternen. Das hat sich nun geän­dert, wie die gut infor­mierte Seite Sammo­bile berichtet.

Samsung Galaxy S20: Markt­start am 6. März?

Das Samsung Galaxy S20 soll am 6. März offiziell in den Verkauf gehen Besucht man Samsungs offi­zielle Webseite, stößt man unwei­gerlich auf die Ankün­digung zum Unpa­cked Event. Inter­essierte haben vorab die Gele­genheit, sich zu regis­trieren. Was das bringen soll, verrät der Hersteller: "Anmelden lohnt sich: Sei unter den Ersten, die ein exklu­sives Angebot und alle Infos zum nächsten Galaxy erhalten."

Die gleiche Option haben auch inter­essierte US-Kunden über die entspre­chende Webseite. Hier heißt es über­setzt: "Regis­trieren Sie sich, um benach­rich­tigt zu werden, wenn Sie das nächste Galaxy vorbe­stellen können." Es handelt sich also um keine Vorbe­stel­lung per se, sondern nur um eine Benach­rich­tigung, wann das Samsung Galaxy S20 vorbe­stellt werden kann.

Regis­triert man sich über die US-Webseite, soll in einer Bestä­tigungs­mail der 6. März als offi­zielles Verfüg­barkeits­datum genannt werden.

In der Regel werden die Geräte in den großen Märkten zeit­gleich einge­führt. Aus diesem Grund ist das Datum für den US-Markt­start ein gutes Indiz dafür, dass auch hier­zulande das Galaxy S20 ab dem 6. März in den virtu­ellen und physi­schen Verkaufs­regalen stehen wird.

Samsung wird das Unpa­cked Event am 11. Februar in einem Live-Stream über­tragen. Zu welcher deut­schen Uhrzeit das Event läuft, lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (2)