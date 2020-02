Galaxy S20 Ultra: Update verbessert Kamera und Sicherheit

Manchmal ist die Soft­ware schneller als die Hard­ware – das noch nicht veröf­fent­lichte Galaxy S20 Ultra erhält sein erstes Update. Die Aktua­lisie­rung widmet sich in erster Linie der Weit­winkel-Kamera des Ober­klas­semo­dells. Bishe­rigen Berichten zufolge bietet die 108-Mega­pixel-Einheit zwar eine gute Bild­qualität, der Auto­fokus ließe jedoch zu wünschen übrig. Mit dem Update soll das Smart­phone akku­rater scharf­stellen. Außerdem über­arbei­tete Samsung den Kamera-Blitz für eine bessere Ausleuch­tung beim auto­mati­schen Einsatz. Flott: der März-Sicher­heits­patch hält mit der neuen Soft­ware eben­falls auf dem Galaxy S20 Ultra Einzug.

Galaxy S20 Ultra bekommt Pre-Release-Update

Das Galaxy S20 Ultra bekommt eine bessere Kamera-Qualität Wer das Nonplus­ultra aus Samsungs aktu­ellem Smart­phone-Angebot möchte, muss sich noch etwas gedulden. Der südko­reani­sche Hersteller gibt auf seiner Webseite an, dass ein Versand des Galaxy S20 Ultra wahr­schein­lich ab dem 13. März erfolgt. Den passenden Android-Sicher­heits­patch für nächsten Monat bekommt das Handy nach dem Auspa­cken direkt über das Internet. Samsung ist somit wieder einer der schnellsten Liefe­ranten bei den Sicher­heits­patches.



Erstes Update für das Galaxy S20 Ultra Erstes Update für das Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra mit Premium-Kopf­hörern sichern

Wie Tizen Help berichtet, wird in Südkorea ein Update für das Galaxy S20 Ultra auf die Firm­ware G988NKSU1ATBR verteilt. Eine ähnliche Aktua­lisie­rung dürfte zeitnah in Europa erscheinen. Das 418 MB große Paket opti­miert den Super-Phasen-Auto­fokus des High-End-Mobil­geräts. Mit diesem gab es laut ersten Testern noch diverse Probleme. Des Weiteren reagierte die Blitz­einstel­lung „auto­matisch“ anschei­nend nicht immer passend auf die jewei­lige Umge­bung. Mit dem Update sei auch dieser Fehler behoben.

Samsung Galaxy S20 Ultra Datenblatt

[ Update ]

] Top-Display

Kamera-Vergleich

Verfügbarkeit

Gewinnspiel: teltarif.de verlost ein Samsung Galaxy S20 Ultra

Wer das Galaxy S20 Ultra (oder das Galaxy S20+ ) bis 8. März vorbe­stellt, bekommt die In-Ear-Kopf­hörer Galaxy Buds+ geschenkt. Diese haben einen Wert von 169 Euro (UVP). Im Einzel­handel ist das Zubehör bereits erhält­lich und kostet mindes­tens 149 Euro. Mit 1349 Euro für die 128-GB-Fassung und gar 1549 Euro für die 512-GB-Ausgabe ist das Galaxy S20 Ultra nicht beson­ders günstig. Aller­dings gibt es hier auch ein exzel­lentes Display, eine beein­druckende Kamera und 5G-Konnek­tivität. Sie können das Galaxy S20 Ultra in der besten Fassung (512 GB Flash) mit Glück bei unserem Gewinn­spiel abstauben.

Übrigens gibt es Samsungs neues Flagg­schiff in der Luxus-Variante auch mit ein wenig Glück bei unserem News­letter-Ge­winn­spiel zu gewinnen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)