Vergleich: Samsung Galaxy S20 Ultra vs. OnePlus 8 Pro

Das Samsung Galaxy S20 Ultra und das OnePlus 8 Pro wollen als Premium-Smart­phones geehrt werden, also müssen sie sich auch den Vergleich mit der harten Konkur­renz gefallen lassen. Beide gingen aus unserem Test­ver­fahren jeweils mit einer Gesamt­note von 1,5 hervor - ein sehr gutes Ergebnis. Im Vergleich klären wir, an welchen Stellen die Geräte Vorzüge und auch Nach­teile haben.

Design und Display

Samsung Galaxy S20 Ultra

Bild: teltarif.de Beide Smart­phones sind mit einem Edge-Design bedacht worden, das durch die abge­run­deten Seiten des Displays ein rand­loses Design sugge­riert. Das funk­tio­niert in beiden Fällen gut, auch der obere und der untere Bereich sind Premium-zeit­gemäß schmal. Die Front­ka­mera ist beim Samsung Galaxy S20 Ultra als Kame­ra­loch mittig plat­ziert, beim OnePlus Pro links oben. Das sind unkom­pli­zier­tere Lösungen als aufwen­dige Konstruk­tionen wie eine Pop-Up-Kamera beim OnePlus 7T Pro (McLaren Edition) oder ein Slider­me­cha­nismus wie beim Samsung Galaxy A80.

Sowohl das Samsung Galaxy S20 Ultra als auch das OnePlus 8 Pro verstehen sich als Phablets mit 6,9-Zoll-Display bezie­hungs­weise 6,78-Zoll-Display. Das Samsung-Smart­phone liegt im Vergleich zum OnePlus-Modell deut­lich klobiger in der Hand. Der Gewichts­un­ter­schied - 220 Gramm beim Galaxy S20 Ultra und 199 Gramm beim OnePlus 8 Pro - ist merk­lich.

Unge­achtet dessen, dass die quadra­ti­sche Kame­ra­austat­tung des Samsung Galaxy S20 Ultra einen gewissen Raum erfor­dert, ist das verti­kale System des OnePlus 8 Pro dezenter am Gehäu­se­rü­cken ange­bracht. Für beide Smart­phones empfehlen wir aber ein Case - nicht nur, um das Wackeln des Geräts auf einer ebenen Fläche bedie­nend zu elimi­nieren, sondern auch, um die Smart­phones zu schützen. Das matte Finish des OnePlus 8 Pro ist gegen­über dem glatten Rücken des Samsung-Smart­phones im Vorteil, weil Finger­ab­drücke kaum sichtbar sind und das Gerät auch ohne Schutz­hülle nicht so leicht aus der Hand zu gleiten droht.

Bei der Display­hel­lig­keit kann das OnePlus 8 Pro dem Samsung Galaxy S20 Ultra nicht das Wasser reichen - beim Gerät des südko­rea­ni­schen Herstel­lers haben wir sagen­hafte 815 cd/m² ermit­telt, beim Modell des chine­si­schen Konzerns nur 524 cd/m². Beide Panels haben übri­gens eine höhere Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Diese kann manuell auf 60 Hz regu­liert werden.

Perfor­mance, Akku und Konnek­ti­vität

Das OnePlus 8 Pro

Bild: teltarif.de Beide Smart­phones laufen, schnell, flüssig und haben mit Multi­tas­king keine Probleme. Auf dem Papier schneidet das OnePlus 8 Pro mit dem Snap­dragon 865 besser ab als das Samsung Galaxy S20 Ultra mit dem Exynos 990. Das wird nicht nur an den von uns ermit­telten Werten des AnTuTu-Bench­marks deut­lich, sondern auch anhand der Ergeb­nisse unseres eigenen Browser-Bench­marks.

Mit 5000 mAh ist der Akku des Samsung Galaxy S20 Ultra größer als der des OnePlus 8 Pro mit 4510 mAh. Im Test hielt der Strom­spei­cher des Samsung Galaxy S20 Ultra knapp zwei­ein­halb Stunden länger durch. Beide Strom­spei­cher lassen sich schnell wieder aufladen - maximal 45 Watt beim Galaxy S20 Ultra und 30 Watt beim OnePlus 8 Pro. Eine schwache Leis­tung: Samsung legt im Liefer­um­fang nur ein 25-Watt-Netz­teil bei. Samsung und OnePlus unter­stützen beide Wire­less Char­ging und Reverse Char­ging - ein Feature, mit dem andere Geräte wie beispiels­weise Gadgets am Gehäu­se­rü­cken Strom ziehen können.

Das Samsung Galaxy S20 Ultra und das OnePlus 8 Pro unter­stützen den 5G-Mobil­funk­stan­dard. Beide Smart­phones sind Dual-SIM-fähig, der Slot des Galaxy S20 Ultra ist aber deut­lich flexi­bler. So ist es möglich, entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und gleich­zeitig ein eSIM-Profil zu verwenden. Wer eine Nano-SIM und ein eSIM-Profil verwenden will, hat einen freien Slot und kann eine zusätz­liche Spei­cher­karte (microSD) in den Karten­slot einsetzen. Der Slot des OnePlus 8 Pro unter­stützt nur zwei physi­sche Nano-SIM-Karten, der interne Spei­cher ist nicht erwei­terbar.

Samsung Galaxy S20 Ultra und OnePlus 8 Pro im Vergleich

Kame­ra­ver­gleich

Beide Smart­phones haben ein Quad­ka­mera-System mit unter­schied­li­cher Ausstat­tung. Während das Samsung Galaxy S20 Ultra mit einer wohl­klin­genden 108-Mega­pixel-Kamera wirbt, hat das OnePlus 8 Pro "nur" eine 48 Mega­pixel-Haupt­ka­mera. Auch bei den Zoom­stufen ergeben sich Unter­schiede. Das Kamera des Samsung Galaxy S20 Ultra lässt mit einem 100-fach Digi­tal­zoom seine Muskeln spielen, die Kamera des OnePlus 8 Pro bietet maximal einen 30-fach Digi­tal­zoom.

Unter Labor­be­din­gungen sind die Aufnahmen bei gutem Licht bei beiden Smart­phones sehr gut. Die Aufnahme des OnePlus 8 Pro ist inge­samt etwas heller, die Farben dafür beim Samsung Galaxy S20 Ultra etwas natür­li­cher. Welches Ergebnis nun besser gefällt, bleibt Geschmacks­sache. Bei schlechtem Licht konnte uns die Kamera des Galaxy S20 Ultra nicht über­zeugen, hier liefert die Kamera des OnePlus-Smart­phones sowohl im Stan­dard-Modus klar die besseren Ergeb­nisse. Fairer­weise verweisen wir aber auf unseren Kame­ra­ver­gleich zwischen dem Samsung Galaxy S20 Ultra und dem Galaxy S10+ im "Para­dies". Abseits des Labors lieferte das Galaxy S20 Ultra auch bei schlechtem Licht gute Ergeb­nisse. Die Labor­bilder bei gutem und schlechtem Licht können Sie sich nach­fol­gend anschauen.

Samsung Galaxy S20 Ultra und OnePlus 8 Pro: Labor-Aufnahmen

Weitere Aufnahmen und Details zum Samsung Galaxy S20 Ultra und OnePlus 8 Pro erfahren Sie jeweils in einem ausführ­li­chen Test­be­richt.

Fazit des Vergleichs

Beide Phablets haben ihre Vorzüge - und auch Nach­teile. Welche Krite­rien dem poten­zi­ellen Käufer wich­tiger sind, bleibt Sache der Abwä­gung, letzt­lich des persön­li­chen Geschmacks. Ein Entschei­dungs­be­ein­flusser kann aber der Preis sein, denn das OnePlus 8 Pro kostet mit einer UVP von 899 Euro ("Black", 8 GB/128 GB) bezie­hungs­weise 999 Euro ("Green"/"Blue", 12 GB/256 GB) deut­lich weniger als das Samsung Galaxy S20 Ultra mit 1349 Euro ("Cosmic Gray"/"Cosmic Black", 12 GB/128 GB) bezie­hungs­weise 1549 Euro ("Cosmic Black", 16 GB/512 GB).