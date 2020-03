teltarif.de-Talk: Ersteindruck vom Samsung Galaxy S20 Ultra

Im Februar hat Samsung seine ersten Smart­phone-Spit­zenmo­delle des Jahres 2020 vorge­stellt. Zwei der drei Geräte, das Samsung Galaxy 20 und das Samsung Galaxy 20 Ultra, sind bereits in unserer Redak­tion ange­kommen - eine Woche vor dem offi­ziellen Markt­start. Wir haben uns insbe­sondere das Samsung Galaxy 20 Ultra schon einmal ange­sehen und spre­chen im heutigen Podcast über erste Erfah­rungen mit dem Boliden.

Samsung Galaxy S20 Ultra Datenblatt

Test

Kamera-Update

Top-Display

Kamera-Vergleich

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

Samsung Galaxy S20 Ultra im teltarif.de-Talk Bis zu 1549 Euro müssen Inter­essenten für das Samsung Galaxy 20 Ultra in die Hand nehmen, wenn sie das Gerät direkt zur Markt­einfüh­rung kaufen möchten. Doch was bekommt man im Endef­fekt für so viel Geld? Dieser Frage sind wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de auf den Grund gegangen.

Schon auf den ersten Blick fällt das sehr gute Display des neuen Samsung-Flagg­schiffs auf. Doch was hat sich auch gegen­über dem Vorjah­resmo­dell verbes­sert und wie wirkt sich das in der Praxis aus? Welche Erfah­rungen konnten wir bereits mit der Kamera des Samsung Galaxy 20 Ultra sammeln? Diese Fragen beant­worten wir im neuen Podcast.

Auch hinsicht­lich der Mobil­funk­technik ist das neue Samsung-Handy etwas beson­deres: Ist die Kombi­nation aus 5G und Dual-SIM schon selten, so bietet der korea­nische Hersteller zudem eine eSIM an. Auch darüber spre­chen wir im neuen Podcast. Nicht zuletzt gehen wir auf Tele­fonie, Akku und Verar­beitung des Handys ein, den Sie mit etwas Glück auch gewinnen können.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (4)