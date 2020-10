Kamera-Update für Samsung Galaxy S20

Weiteres Samsung-Update

Foto: teltarif.de Samsung hat seiner dies­jäh­rigen Smart­phone-S-Reihe nun schon das dritte Update inner­halb von rund einem Monat mit auf den Weg gegeben. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra haben bereits vor einigen Tagen den Sicher­heits-Patch von Google mit Stand 1. Oktober erhalten. Dennoch wird auch im Chan­gelog für das neue Update eine verbes­serte Sicher­heit erwähnt. Datenblätter Samsung Galaxy S20

In erster Linie handelt es sich aber um eine Aktua­lisie­rung, die der Nutzung der im Smart­phone inte­grierten Kamera zugu­tekommen soll. So hat der Hersteller nach eigenen Angaben die Perfor­mance weiter verbes­sert. Bereits Ende September hatte Samsung ein Update für die Galaxy-S20-Serie frei­gegeben, das dem glei­chen Zweck dienen soll. Welche genauen Ände­rungen sich ergeben haben, ist nicht bekannt.

Wir haben die neue Firm­ware auf einem Samsung Galaxy S20 Ultra instal­liert und zumin­dest im ersten Test - auch bei der Nutzung der Kamera - keine Verän­derungen gegen­über der bishe­rigen Firm­ware fest­gestellt. Aller­dings gab es beim in unserer Redak­tion im Alltag verwen­deten Gerät auch vor dem Update keine Probleme mit der Kamera.

Manko bei 5G-Nutzung bleibt

Foto: teltarif.de Es bleibt das Problem, dass die Samsung-Smart­phones nicht das gesamte 5G-Netz der Deut­schen Telekom nutzen können. Inwie­weit es zu vergleich­baren Einschrän­kungen auch im Voda­fone-Netz kommt, ist nicht bekannt. Bei o2 sollte 5G derzeit unein­geschränkt nutzbar sein. Das liegt aller­dings daran, dass Telefónica den neuen Netz­stan­dard zunächst nur im 3600-MHz-Bereich einsetzt. Dafür sind selbst die 5G-Smart­phones der ersten Gene­ration geeignet.

Ein weiteres Update für das Samsung Galaxy S20 befindet sich noch in der Beta-Phase: Android 11 und One UI 3.0 könnnen bereits auspro­biert werden. Inter­essenten sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass es bei der Beta-Soft­ware noch zu Problemen kommen kann. So berichten Nutzer beispiels­weise, dass Google Pay nicht nutzbar ist.

Unter­dessen gibt es bereits Hinweise auf die Nach­folger der Galaxy-S20-Reihe. So wird unter anderem darüber speku­liert, dass das Samsung Galaxy S21 bereits im Januar 2021 vorge­stellt wird.