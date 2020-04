Absturz: Samsung Galaxy S20 fällt rapide im Preis

Das Samsung Galaxy S20 ist vor knapp einem Monat in Deutsch­land an den Start gegangen. Mitt­ler­weile ist es bereits im Preis gefallen. Wir machen den Check.

Das Samsung Galaxy S20 befindet sich im Preisverfall

Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Android-Smart­phones sind nicht gerade mit Preis­sta­bi­lität gesegnet. Bei Geräten, die mit Googles Betriebs­system laufen, gibt es nur wenige Ausnahmen, wie beispiels­weise Geräte von OnePlus, die sich auch Monate nach dem offi­zi­ellen Markt­start noch wacker in der Nähe der unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung halten.

Samsungs S-Serie ist ein Beispiel dafür, wie schnell UVPs neuer Smart­phone-Modelle einem Abwärts­trend unter­liegen. Die Vergan­gen­heit hat gezeigt, dass sich in einem Zeit­raum von gut einem halben Jahr bereits eine beträcht­liche Summe im Vergleich zum Markt­start-Preis sparen lässt. Das Galaxy S20 ist seit dem 13. März in Deutsch­land erhält­lich, sprich etwas mehr als einen Monat.

Das Händler-Duo MediaMarkt und Saturn offe­riert das kleinste Modell der neuen S-Serie nun zu einem Preis, der auf den ersten Blick zu schön ist, um wahr zu sein.

Samsung Galaxy S20 im Preis­ver­fall

Das Samsung Galaxy S20 befindet sich im Preisverfall

Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Zum Markt­start kostete das Samsung Galaxy S20 in der 4G-Version mit 128 GB internem Spei­cher in den Farben "Cosmic Gray", "Cloud Blue" und "Cloud Pink" 899 Euro. Bei MediaMarkt und Saturn wird das Modell in allen drei Farben jeweils zu einem Preis von 777 Euro ange­boten - ein beacht­li­cher Unter­schied von 122 Euro.

MediaMarkt bietet das Smart­phone mit 6,2-Zoll-Display im Rahmen einer Prospekt-Aktion an, die bis zum 21. April gültig ist. Bei Händler-Kumpane Saturn scheint es diese Einschrän­kung nicht zu geben, hier taucht das Gerät unter "Sofort verfüg­bare Smart­phone High­lights von Samsung" ohne einen Hinweis auf einen konkreten Akti­ons­zeit­raum auf. Es bleibt abzu­warten, ob auch der Saturn-Preis wieder steigt, wenn das MediaMarkt-Angebot ausge­laufen ist.

Im Preis­ver­gleich mit anderen Händ­lern (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt) zeigt sich, dass das Galaxy S20 bereits für 739 Euro erhält­lich ist. Damit sparen Käufer im Gegen­satz zum MediaMarkt/Saturn-Angebot nochmal 38 Euro und im Vergleich zur unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers 160 Euro.

Details zum Samsung Galaxy S20 lesen Sie in einem ausführ­li­chen Test­be­richt. Wenn Sie sich für die großen Brüder Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra inter­es­sieren, können Sie Details zu den Modellen eben­falls jeweils in einem Test­be­richt nach­lesen.

