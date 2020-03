Telekom, Vodafone, o2: Das kostet das Galaxy S20 mit Tarif

Das Samsung Galaxy S20 und seine Freunde Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra werden ab Freitag, 13. März, offi­ziell verfügbar sein. Bis dato kann man die neuen Ober­klasse-Smart­phones des südko­reani­schen Herstel­lers vorbe­stellen. Die Geräte, die es auch als 5G-Versionen gibt, sind alle­samt kein Schnäpp­chen.

Das Samsung Galaxy S20 ist in den Farb­vari­anten "Cloud Pink", "Cloud Blue" und "Cosmic Gray" mit der Spei­cher­kombi­nation 8 GB/128 GB zu einer unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 899 Euro zu haben. 100 Euro mehr kostet die 5G-Version. Zusätz­lich zur Unter­stüt­zung des aktu­ellen Mobil­funk­stan­dards stehen Nutzern 12 GB Arbeits­spei­cher zur Verfü­gung.

Das Samsung Galaxy S20 Plus ist in den glei­chen Farben zu haben. Mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher kostet die 4G-Version 999 Euro. Das Modell mit 5G-Unter­stüt­zung ist in zwei Ausfüh­rungen erhält­lich: Die Spei­cher­kombi­nation 8 GB/128 GB kostet nach UVP 1099 Euro, die mit 12 GB/512 GB 1249 Euro.

Samsung Galaxy S20(+) und S20 Ultra bei den Netzbetreibern Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist ausschließ­lich mit 5G-Unter­stüt­zung zu haben. In den Farben "Cosmic Gray" und "Cosmic Black" kostet die Version mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher 1349 Euro, mit 16 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB internem Spei­cher 1549 Euro. Die Vari­ante mit größerem Spei­cher ist aller­dings nur in der Farbe Schwarz zu haben.

Ange­sichts der saftigen Preis­gestal­tung liegt es nahe, darüber nach­zudenken, eines der Geräte in Kombi­nation mit einem Vertrag zu kaufen. Wir haben die aktu­ellen Ange­bote der drei Netz­betreiber Telekom, Voda­fone und o2 zusam­menge­tragen und anhand von ausge­wählten Beispielen geprüft, ob sich die Ange­bote lohnen oder nicht. Details und weitere Smart­phone-Tarif-Optionen können Sie den jewei­ligen Tabellen entnehmen.

Samsung Galaxy S20 bei der Telekom

Die Deut­sche Telekom bietet die Samsung Galaxy-S20-Serie mit verschie­denen Magenta-Mobil-Tarifen an. So gibt es beispiels­weise das Samsung Galaxy S20 im Tarif Magenta Mobil S mit 6 GB monat­lich verfüg­barem Daten­volumen und einer Flat für Tele­fonie und SMS. Die monat­liche Grund­gebühr für den Vertrag mit 24-mona­tiger-Lauf­zeit inklu­sive Smart­phone beträgt 59,95 Euro. Die Telekom verlangt für das Smart­phone eine einma­lige Zuzah­lung von 399,95 Euro und eine Einrich­tungs­gebühr in Höhe von einmalig 39,95 Euro. Über den Zeit­raum von 24 Monaten gesehen zahlen Kunden entspre­chend einen Betrag von 1878,70 Euro. Schauen wir uns den Preis für Tarif und Smart­phone separat an.

Das Samsung Galaxy S20 kostet 899 Euro, die monat­liche Gebühr des Tarif Magenta Mobil S liegt bei 39,95 Euro, die einma­lige Einrich­tungs­gebühr eben­falls. Das macht über einen Zeit­raum von 24 Monaten gesehen einen Betrag von 998,75 Euro. Plus den Einmal­kosten für das Smart­phone separat zahlt man dann insge­samt 1897,75 Euro. Viel Unter­schied zum Tarif-mit-Smart­phone ist da also nicht. Das Smart­phone inklu­sive Tarif ist ein wenig güns­tiger. Schaut man sich den glei­chen Rechenweg beispiels­weise beim Galaxy S20 Ultra mit 512 GB Spei­cher mit dem Tarif Magenta Mobil L an, ergibt sich folgendes: Die Gesamt­kosten für Vertrag und Smart­phone über 24 Monate betragen somit 2648,70 Euro. Im Einzel­kauf (Tarif + Smart­phone (1549 Euro)) ergibt sich dagegen ein Preis von 3027,75 Euro. Somit ist das Tarif­angebot inklu­sive Smart­phone attrak­tiver.

