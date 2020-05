Samsung Galaxy S20 (Plus) & Ultra: "19 % MwSt. geschenkt"

Am Montag hatte Samsung die Galaxy-S20-Serie in seinem Online-Shop redu­ziert, nun lockt der Hersteller aus Südkorea mit neuen Ange­boten und "schenkt" Kunden die Mehr­wert­steuer in Höhe von 19 Prozent. Von dem Preis­schock betroffen sind neben Modellen der Galaxy-S20-Serie unter anderem auch Tablets und Weara­bles. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote, die bis zum 11. Mai gültig sind, ange­schaut und in einem Prei­s­check (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt) geprüft, ob sie sich lohnen.

Samsung Galaxy S20 Ultra im Prei­s­check

Samsung Galaxy S20 Ultra von vorne

Bild: teltarif.de Das Samsung Galaxy S20 Ultra kostet mit 128 GB Spei­cher in Grau, Schwarz oder Weiß norma­ler­weise 1349 Euro. Samsung offe­riert die Vari­anten nun jeweils zu einem Preis von 1133,61 Euro - eine Ersparnis von 215,39 Euro. Das Angebot gehört zu den derzeit güns­tigsten.

Auch das schwarze Modell mit 512 GB internem Spei­cher ist redu­ziert. Die UVP liegt bei 1549 Euro. Das redu­zierte Angebot schlägt mit einem Betrag von 1301,68 Euro zu Buche. Das ergibt eine Ersparnis von 247,32 Euro und ist damit im aktu­ellen Preis­ver­gleich eben­falls das güns­tigste Angebot.

Details zum Samsung Galaxy S20 Ultra lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt.

Samsung Galaxy S20+ (5G) im Prei­s­check

Kamera des Samsung Galaxy S20+

Bild: Samsung Das Samsung Galaxy S20+ kostet in Blau, Schwarz und Grau mit 128 GB Spei­cher regulär 999 Euro. Auf die UVP lassen sich 159,50 Euro sparen, weil der Hersteller das Modell zum Preis von 839,50 Euro anbietet. Bei anderen Händ­lern gibt es das Modell güns­tiger. So wird dort die schwarze Ausgabe für rund 800 Euro ange­boten.

Auch das Galaxy S20+ mit 5G-Unter­stüt­zung ist im Preis gefallen. Mit 128 GB Spei­cher kostet es in Schwarz, Grau und Blau 1098,99 Euro. Auf diesen Betrag lassen sich noch bis zum 11. Mai 175,46 Euro sparen, weil der Preis auf 923,53 Euro gefallen ist. Mit 512 GB Spei­cher kostet das 5G-Modell des Galaxy S20+ norma­ler­weise 1248,99 Euro. Der redu­zierte Preis liegt bei 1049,58 Euro - eine Ersparnis in Höhe von 199,41 Euro. Sowohl für die 4G-Version als auch für die 5G-Version gilt, dass es sich um die derzeit güns­tigsten Offerten handelt.

Details zum Samsung Galaxy S20+ lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt. Seitenansicht: Samsung Galaxy S20

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy S20 (5G) im Prei­s­check

Neben dem Plus- und dem Ultra­mo­dell muss auch das Galaxy S20 von seiner UVP abwei­chen. Mit 128 GB Spei­cher kostet das Smart­phone in Pink, Blau und Grau 899 Euro. Der redu­zierte Preis liegt im Rahmen der Samsung-Mehr­wert­steuer-Ange­bote bei 755,46 Euro. Mit der Ersparnis in Höhe von 143,54 Euro handelt es sich um das derzeit güns­tigste Angebot.

Die 5G-Version des Galaxy S20 kostet nach UVP in Pink, Grau und Blau 999 Euro. Der neue Preis beträgt 839,50 Euro. Auch mit dieser Ersparnis in Höhe von 159,50 Euro kann sich das Online-Shop-Angebot des Herstel­lers als das aktuell preis­güns­tigste behaupten.

Details zum Samsung Galaxy S20 lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt. Samsung Galaxy Tab S6

Foto: Samsung

Samsung Galaxy Book S, Galaxy Tab S6 LTE/Wifi im Prei­s­check

Das Galaxy Book S kostet mit 256 GB Spei­cher in Grau und Gold regulär 1099 Euro. Käufer können bei der Mehr­wert­steuer-Aktion bei Samsung 175,47 Euro sparen und zahlen somit noch 923,53 Euro für das Note­book, was zu den derzeit güns­tigsten Ange­boten gehört.

Sowohl die Wifi- als auch die LTE-Version des Samsung Galaxy Tab S6 sind im Kauf­preis gesunken. Statt der ursprüng­li­chen UVP in Höhe von 749 Euro für das Galaxy Tab S6 Wifi mit 128 GB Spei­cher zahlen Käufer nun noch 629,41 Euro - eine Ersparnis in Höhe von 119,59 Euro. Für die LTE-Version mit 256 GB Spei­cher werden norma­ler­weise 899 Euro fällig. Sparen lassen sich 143,54 Euro, was einen neuen Kauf­preis von 755,46 Euro ergibt. Beide redu­zierten Preise für das Galaxy Tab S6 (Wifi/LTE) gehören zu den derzeit güns­tigsten. Samsung Galaxy Watch Active 2

Bild: Samsung

Samsung Galaxy Watch Active 2 und Galaxy Watch im Prei­s­check

Außer Smart­phones und Tablets werden auch zahl­reiche Smart­wat­ches güns­tiger ange­boten. Wir haben die redu­zierten Preise der Modelle Samsung Galaxy Watch Active 2 in 44 mm (Alumi­nium) mit LTE-Unter­stüt­zung und die Galaxy Watch in 46 mm beispiel­haft über­prüft.

Samsungs Galaxy Watch Active 2 in 44 mm (Alumi­nium) mit LTE-Unter­stüt­zung kostet regulär 369 Euro. Samsung verlangt jetzt noch 310,08 Euro - eine Ersparnis in Höhe von 58,92 Euro und damit das derzeit güns­tigste Angebot.

Die Galaxy Watch in 46 mm Größe kostet nach UVP 309 Euro. Die Mehr­wert­steuer-Aktion garan­tiert eine satte Ersparnis von 99,76 Euro. Der redu­zierte Preis ist aber nicht der aktuell güns­tigste. Bei anderen Händ­lern zahlen Käufer knapp 200 Euro.

