Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra 5G im Vergleich

Die neue Galaxy-S20-Serie von Samsung macht einen viel­verspre­chenden Eindruck. Dafür spre­chen nicht nur die neue Display­tech­nologie und die teils üppige Kame­raaustat­tung, sondern auch die Dual-SIM-Fähig­keit der Versionen, die den Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützen. Zudem ist es das erste Smart­phone der S-Ober­klasse vom südko­reani­schen Hersteller, das die Unter­stüt­zung einer eSIM zulässt.

Wir haben die wich­tigsten Unter­schiede vom Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra zusam­menge­fasst. Weitere Details zu den tech­nischen Spezi­fika­tionen können Sie der Vergleichs­tabelle entnehmen.

Samsung Galaxy S20: Die wich­tigsten Unter­schiede der Serie



Die neue Galaxy-S20-Serie vereint (S20 Ultra, S20+ und S20) Die neue Galaxy-S20-Serie vereint (S20 Ultra, S20+ und S20)

Das Display-Design um die Inte­gration der Front­kamera ist bei allen Modellen gleich gehalten. Das Modul ist als Punch-Hole mittig plat­ziert. Während die Kamera für Selfies beim Samsung Galaxy S20 und beim S20+ mit einer Auflö­sung von 10 Mega­pixeln iden­tisch ist, erreicht die Front­kamera des Galaxy S20 Ultra aber eine Auflö­sung von 40 Mega­pixeln und unter­stützt Pixel Binning.

Das Panel ist regu­lierbar auf eine Bild­wieder­holfre­quenz von 120 bezie­hungs­weise 60 Hz. Bei den Display­größen gibt es aber Unter­schiede. So misst der Screen des regu­lären Galaxy S20 6,2 Zoll, der des Galaxy S20+ 6,7 Zoll und der des Ultra-Modells 6,9 Zoll. Außerdem hat Samsung sein Edge-Design im Vergleich zum Galaxy S10 und Galaxy S10+ redu­ziert. Allen­falls beim Galaxy S20 Ultra ist die Krüm­mung noch am stärksten vorhanden.

Was die Spei­cher­kombi­nationen und Farb­vari­anten angeht, bietet Samsung für jeden Geschmack etwas. Das Samsung Galaxy S20 gibt es in drei Farben (Cloud Pink, Cloud Blue und Cosmic Gray) mit der Spei­cher­kombi­nation 8 GB/128 GB (899 Euro). Die 5G-Ausgabe (999 Euro) bietet 12 GB Arbeits­spei­cher und eben­falls 128 GB internen Spei­cher.

Das Galaxy S20+ gibt es in den glei­chen Farben wie das S20, aber in drei Versionen: Mit 8 GB/128 GB (999 Euro), als 5G-Vari­anten mit 8 GB/128 GB (1099 Euro) und 12 GB/512 GB (1249 Euro). Das Galaxy S20 Ultra gibt es ausschließ­lich mit 5G-Unter­stüt­zung in den Spei­cher­kombi­nationen 12 GB/128 GB (1349 Euro) und 16 GB/512 GB (1549 Euro) in den Farben "Cosmic Gray" und "Cosmic Black".

Wer eines der Plus- bezie­hungs­weise der Ultra-Modelle bis zum 8. März vorbe­stellt, bekommt nach anschlie­ßender Regis­trie­rung bei Samsung bis zum 14. April die neuen Galaxy Buds+ im Wert von 169 Euro ohne Aufpreis dazu. Wer im Samsung Online-Shop direkt bestellt, bekommt die kabel­losen Ohrste­cker in der Regel gleich mitge­liefert. Eine sepa­rate Regis­trie­rung wird dann obsolet.

Samsung Galaxy S20 im Vergleich mit Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra

Kamera und Akku

Größere Unter­schiede gibt es bei der Haupt­kamera. Das Galaxy S20 verfügt über eine Triple-Kamera. Zusätz­lich zu diesem Aufbau hat Samsung dem Galaxy S20 Plus einen Tiefen­sensor spen­diert, weshalb Nutzern hier eine Quad-Kamera zur Verfü­gung steht.

Eine Quad-Kamera gibt es auch beim Samsung Galaxy S20 Ultra, jedoch mit anderen Spezi­fika­tionen. So bietet beispiels­weise die Weit­winkel­kamera des Galaxy S20 Ultra eine Auflö­sung von 108 Mega­pixeln, die - wie auch die Front­kamera - Pixel Binning unter­stützt.

Offen­sicht­lichster Unter­schied zwischen den Modellen sind die anderen Zoom­funk­tionen. Während Galaxy S20 und Galaxy S20+ einen drei­fachen opti­schen Zoom und einen 30-fach-Digi­talzoom vorweisen können, wurde die Kamera des Galaxy S20 Ultra von Samsung dazu befä­higt, einen 10-fach opti­schen Zoom und einen 100-fach-Digi­talzoom zu erzeugen.

Unter­schiede gibt es auch bei den Akku­kapa­zitäten. Hier hat das Galaxy S20 mit 4000 mAh den "kleinsten" Akku, das Galaxy S20+ ist mit einem Strom­spei­cher mit einer Kapa­zität von 4500 mAh bestückt und das Galaxy S20 Ultra kann sich auf einen 5000-mAh-Ener­giever­sorger verlassen.

Wir konnten uns die neue Galaxy-S20-Familie bereits in einem Hands-on anschauen. Samsung stellte auf dem gest­rigen Unpa­cked Event eben­falls seine zweite Fold­able-Genera­tion vor. Von dem Klapp­handy konnten wir eben­falls in einem Hands-on einen ersten Eindruck gewinnen.

