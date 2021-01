Trotz Galaxy S21: 5 Gründe, warum sich das S20 noch lohnt

Samsung Galaxy S21 und Co. werden vermut­lich am Donnerstag vorge­stellt. Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra lohnen sich aber weiterhin. Wir sagen Ihnen, warum.

Weiterhin Top-Geräte: Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra (v.l.)

Bild: teltarif.de Die Samsung-Galaxy-S21-Serie steht in den Start­löchern. Leaks sind zwar zahl­reich im Umlauf, wie aufre­gend die neuen Modelle tatsäch­lich sind, müssen erst ausgie­bige Tests zeigen. Trotz vieler mögli­cher Vorzüge von neuen Gene­rationen, allein schon, weil es die aktu­ellsten sind, lohnt sich der Blick auf das, was der Markt bietet.

So wird auch künftig die Galaxy-S20-Serie noch Thema sein. Das hat verschie­dene Gründe. Wir sagen Ihnen fünf trif­tige Gründe, warum sich Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra noch lohnen.

Hinweis: Da es sich bislang noch nicht um offi­ziell bestä­tigte Infor­mationen zum Galaxy S21 handelt, kann es sein, dass nach der Markt­ein­füh­rung der ein oder andere Fürspre­cher für die Vorgänger unse­rer­seits obsolet wird. Das wird jedoch nichts daran ändern, dass die S20-Serie unserer Meinung nach weiterhin aus sehr guten Smart­phones mit Kauf­emp­feh­lung besteht.

Design

Bild: teltarif.de Gele­akte Pres­sebilder und ein mögli­cher­weise echter Vergleich mit dem Galaxy S21+ zeigen, dass sich beim Design der neuen Serie im Vergleich zu den Vorgän­gern gar nicht so viel verän­dern wird. Samsung wird vermut­lich weiterhin auf ein schmales Display-Design mit Punch-Hole-Front­kamera setzen. Und damit bleibt das Design des Galaxy S20 auch im Zuge der Markt­ein­füh­rung der Nach­folger zeit­gemäß.

Samsung arbeitet einem Patent zufolge an einer Kamera unter dem Display, was Punch Holes über­flüssig machen würde. Aber selbst dann wäre das winzige Kame­raloch, auf das Samsung bei Modellen wie der Galaxy-S20-Serie und auch der Note-20-Serie aus Note 20 und Note 20 Ultra setzt, weiterhin dezent.

Technik

Die haus­eigenen Exynos-Prozes­soren stehen immer wieder in Kritik, weil sie beispiels­weise nicht so viel Power haben sollen wie die Snap­dra­gons von Qual­comm. Der im Galaxy S21 erwar­tete Exynos 2100 (Vorstel­lung am 12. Januar erwartet) soll Abhilfe schaffen und unter anderem Strom sparender sein.

In der Galaxy-S20-Serie arbeitet der Exynos 990. Vergleicht man beispiels­weise von uns in Test­ver­fahren ermit­telte Gesamt­werte im AnTuTu-Bench­mark mitein­ander, so schaffen Modelle wie das OnePlus 8 Pro, in dem der Snap­dragon 865 von Qual­comm verbaut ist, zwar höhere Werte. Aber das Galaxy S20 ist damit noch lange kein lang­sames Smart­phone. Tempo, Multi­tas­king-Quali­täten und Kompe­tenz bei aufwen­digeren Apps sind eben­falls auf einem Ober­klasse-Niveau.

Während alle Vertreter der Galaxy-S21-Serie ausschließ­lich mit zusätz­licher 5G-Unter­stüt­zung ange­boten werden sollen, gibt es die S20-Serie bis auf das Ultra-Modell auch wahl­weise ausschließ­lich Ausfüh­rungen mit LTE. Wer jetzt noch keinen Wert auf ein Smart­phone mit Support des neuen Mobil­funk­stan­dards legt, hat beim S20 noch die Option, mit dem Kauf eines reinen LTE-Modells unter Umständen Geld zu sparen.

Alle Vertreter der Galaxy-S20-Serie verfügen über ein Display mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Daran soll sich auch bei den Nach­fol­gern nichts ändern, weshalb Nutzer von S20 und Co. weiterhin auf aktu­elle Technik bauen können. Samsung ist für seine hellen Displays bekannt. Galaxy S20 und Galaxy S20 Ultra konnten sich mit ihren von uns ermit­telten ausge­zeich­neten Werten jeweils einen Platz in der Top-10-Liste der Smart­phones mit den hellsten Displays sichern.

Spei­cher­erwei­terung und Zubehör

Während alle Modelle der Galaxy-S20-Reihe über die Option verfügen, den internen Spei­cher per MicroSD-Karte zu erwei­tern, könnte dieses Feature beim Galaxy S21 gestri­chen werden. Das könnte für viele Smart­phone-Nutzer ein Grund sein, sich für ein anderes Gerät, beispiels­weise eines der Vorgänger, zu entscheiden.

Gerüchten zufolge soll Samsung dem Liefer­umfang von Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra auch kein Headset und in einigen Regionen wie auch Apple beim iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max kein Netz­teil beilegen.

Support

Als Samsung im August vergan­genen Jahres die Galaxy-Note-20-Serie vorstellte, hat der Konzern aus Südkorea verkündet, Smart­phone-Modellen künftig drei Jahre Android-Updates zu verspre­chen und eine Liste mit Modellen veröf­fent­licht. Dort sind auch Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra zu finden.

Damit bekommen die Modelle mit großer Wahr­schein­lich­keit auch noch Android 12. Bei regel­mäßigen Sicher­heits­updates gibt sich Samsung in der Regel eben­falls vorbild­lich.

Preis­ver­fall

Wie gewohnt werden Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra zum Markt­start sicher­lich keine Schnäpp­chen. Die Vorgänger hingegen sind dagegen im Preis gefallen. Das Samsung Galaxy S20 (LTE) kostete im vergan­genen Jahr nach UVP 899 Euro, die 5G-Vari­ante 999 Euro. Der aktu­elle Kurs (ohne Berück­sich­tigung von Ange­boten von Market­place-Händ­lern) liegt für die LTE-Vari­ante bei rund 716 Euro (inklu­sive Versand­kosten) bezie­hungs­weise rund 812 Euro (inklu­sive Versand­kosten) für das Modell mit 5G.

Das Samsung Galaxy S20+ kostete nach UVP in der LTE-Version 999 Euro, die Vari­ante mit 5G-Unter­stüt­zung 1099 Euro. Derzeit werden Preise von rund 718 Euro (LTE) bezie­hungs­weise rund 821 Euro (5G) inklu­sive Versand­kosten aufge­rufen.

Das teuerste Modell Galaxy S21 Ultra ist ausschließ­lich mit zusätz­licher 5G-Unter­stüt­zung zu haben. Im März vergan­genen Jahres kostete die Vari­ante mit 128 GB 1349 Euro, das Modell mit 512 GB 1549 Euro. Das Modell mit klei­nerem Spei­cher ist schon für rund 1019 Euro inklu­sive Versand zu bekommen. Das 512-GB-Modell scheint derzeit vergriffen zu sein.

Es ist empfeh­lens­wert, mit dem Kauf eines der S20er noch zu warten, bis die neue Serie auf dem Markt ist. Dann ist es gut möglich, dass die Geräte noch­mals im Preis fallen. Das gilt erwar­tungs­gemäß auch für die neuen Geräte. Wer also geduldig ist und das Handy nicht gleich sein Eigen nennen muss, kann mit Warte­zeit mit großer Wahr­schein­lich­keit sparen.

Wenn Sie sich für Details zum Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra inter­essieren, können Sie diese jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen. Auch einen Blick Wert: Die Fan Edition des Samsung Galaxy S20 ist in der 5G-Version mit Snap­dragon 865 ausge­stattet.