Samsung Galaxy S20(+) und S20 Ultra 5G im Hands-on

Nach der endlosen - und manchmal auch grund­losen - Leakerei hat Samsung heute die Galaxy-S20-Serie offi­ziell der Öffent­lich­keit präsen­tiert. Wir hatten auf einem exklu­siven Vorab-Event die Gele­genheit, uns die drei Modelle Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra in einem Hands-on anzu­schauen.

Die neuen Premium-Modelle des südko­reani­schen Herstel­lers können ab sofort vorbe­stellt werden und sind im Samsung Online-Shop und im statio­nären Handel ab dem 13. März erhält­lich. Vorbe­steller bestimmter Vari­anten des Galaxy S20 bekommen eine Zugabe ohne Aufpreis.

Samsung Galaxy S20: Die neue S-Klasse im Hands-on



Das Samsung Galaxy S20 Das Samsung Galaxy S20

Drei Modelle ließ Samsung aus dem Sack. Insge­samt kommen sieben Vari­anten mit verschie­denen Spei­cher­kombi­nationen und auch mit 5G -Unter­stüt­zung.Wer sich in den letzten Wochen an Leaks satt gelabt hat, wird über das Design der Modelle nicht beson­ders über­rascht sein. Nichts­desto­trotz kann die Galaxy-S20-Serie mit einigen neuen Specs im Vergleich zum Vorgänger aufwarten. Letzt­lich liegt der Fokus auf dem Gesamt­konstrukt aus Design, Ausstat­tung und Features, beson­ders hervor­gehoben wird aber die Leis­tung der Kamera. So ist das Samsung Galaxy S20 Ultra in der Lage, einen 100-fachen Zoom zu erzeugen. Die anderen beiden Geräte müssen mit weniger auskommen, machen aber einen nicht minder wertigen Premium-Eindruck.

Das Samsung Galaxy S20 ist mit seinem 6,2-Zoll-Display das physisch kleinste in der Riege. Samsung über­schreitet damit im Vergleich zum Galaxy S10e mit 5,8 Zoll nun auch beim kleinsten Modell die 6-Zoll-Hürde.



Das Display des Galaxy S20+ misst 6,7 Zoll Das Display des Galaxy S20+ misst 6,7 Zoll

Beim Samsung Galaxy S20+ wurde nochmal aufge­stockt. Die Display-Diago­nale liegt bei 6,7 Zoll, also dieselbe Größe, die auch das Galaxy S10 5G aufweisen kann. Das Ultra-Modell geht noch einen Schritt weiter und bietet dem Nutzer eine Diago­nale von 6,9 Zoll. Entspre­chend spie­geln sich hier auch andere Größen­verhält­nisse wider. So kommt das Galaxy S20 auf Abmes­sungen von 151,7 x 69,1 x 7,9 mm, das Galaxy S20+ auf 161,9 x 73,7 x 7,8 mm und das Galaxy S20 Ultra auf 166,9 x 76,0 x 8,8 mm. Das macht sich auch am Gewicht bemerkbar. Wie zu erwarten ist das Ultra-Modell im Vergleich zum Galaxy S20 mit 163 Gramm und dem Galaxy S20+ mit 186 Gramm das Device, was am meisten Gewicht auf die Waage bringt.

Im Rahmen des Hands-ons waren wir jedoch über­rascht, dass das Galaxy S20 Ultra mit seinen 220 Gramm offenbar weniger klotzig erscheint als beispiels­weise das Apple iPhone XS Max mit 208 Gramm. Vergleicht man das Galaxy S20(+) mit dem Ultra, so ist das Mehr an Breite aber deut­lich sicht- und spürbar.



Das Galaxy S20 Ultra 5G inmitten seiner Geschwister (Links: S20+, rechts: zwei S20) Das Galaxy S20 Ultra 5G inmitten seiner Geschwister (Links: S20+, rechts: zwei S20)

Inter­essenten sollten in jedem Fall alle Modelle - oder zumin­dest das Galaxy S20+ und das Galaxy S20 Ultra - vor dem Kauf mal in die Hand nehmen. Hinzu kommt, das sicher­lich die meisten bei solch einem kost­spie­ligen Vergnügen, wie es die Modelle der S20-Serie sind, ein Case nutzen, das zusätz­liche Breite und Gewicht mitbringt.

Für das unter­schied­liche Gewicht sind auch die verschie­denen Akku­kapa­zitäten verant­wort­lich: 4000 mAh sind es beim S20, 4500 mAh beim S20+ und 5000 mAh beim S20 Ultra. Auch wenn das hohe Gewicht des Ultras in der Hands-on-Praxis zunächst prak­tikabel ausfiel, so sind die anderen beiden Geräte mit ihren gerin­geren Gewichten komfor­tabler in der Hand­habung. Alle Ausfüh­rungen sind übri­gens nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt.

Höhere Frequenz: Galaxy-S20 mit 120-Hz-Display



Samsung Galaxy S20 mit 120-Hz-Display Samsung Galaxy S20 mit 120-Hz-Display

Alle Modelle der Galaxy-S20-Serie sind mit einem Panel aus Gorilla Glass 6 ausge­stattet, das eine Bild­wieder­holrate von 120 Hz zulässt. Wahl­weise besteht die Option, die Frequenz auf 60 Hz herun­terzu­regeln. Wir sind gespannt, wie sich die Verwen­dung der 120-Hz-Rate auf den Akku­verbrauch auswirkt und welche Ökonomie in der Technik steckt, um den Strom­verbrauch zu redu­zieren. So passt beispiels­weise Google beim Pixel 4 die Frequenz des 90-Hz-Displays an und regu­liert wieder auf 60 Hz herunter, wenn die Display­hellig­keit unter 75 Prozent fällt.

Im direkten Vergleich zwischen 60 Hz und 120 Hz ist der Unter­schied beim AMOLED-Panel der S20-Serie deut­lich sichtbar. Das macht sich durch ein flüs­sigeres Bedien­erlebnis bemerkbar. OnePlus hat bereits ein 120-Hz-Display im Januar vorge­stellt, das in Zusam­menar­beit mit Samsung entstanden ist und mit großer Wahr­schein­lich­keit im OnePlus 8 verbaut wird.



Kleines Kameraloch: Das Galaxy S20+ aus der Nähe Kleines Kameraloch: Das Galaxy S20+ aus der Nähe

Galaxy S20: Weniger "Edge" beim Display

Samsung kann seit jeher mit einer sehr guten Display­hellig­keit seiner Smart­phone-Panels punkten. Diesen Eindruck konnten wir beim manu­ellen Hoch­regeln bereits im Hands-on auch bei der Galaxy-S20-Serie gewinnen. Die Hoff­nung ist also groß, dass Samsung in dieser Diszi­plin in unserem Test­verfahren wieder Spit­zenwerte einfährt. Derzeit führt das Vorjah­resmo­dell Galaxy S10(+) unsere Liste der Smart­phones mit der besten Display­hellig­keit an.

Dass Samsung dieses Design-Element redu­zieren könnte, machte bereits als Gerücht die Runde. Das Display-Design der Galaxy-S20-Serie ist sichtbar flacher als beim Galaxy S10(+). Die Abrun­dung ist beispiels­weise beim Plus-Modell redu­zierter, allen­falls beim Ultra-Modell ist die Krüm­mung noch am stärksten vorhanden.



Das Galaxy S20 in "Cloud Blue" und "Cloud Pink" Das Galaxy S20 in "Cloud Blue" und "Cloud Pink"

Die Front­kamera ist wie auch beim Galaxy Note 10(+) als dezentes Punch Hole in die Mitte gewan­dert. Die Front­kamera des Galaxy S20(+) stellt eine Auflö­sung mit 10 Mega­pixel (Blende: f/2.2) bereit. Das Ultra-Modell hingegen produ­ziert Selfie-Objekte mit 40 Mega­pixel. Die Zahl wird jedoch mittels Pixel Binning erzeugt, faktisch hat auch die Front­kamera des Ultra-Modells eine 10-Mega­pixel-Auflö­sung im Reper­toire.

Auf der zweiten Seite erfahren Sie, was die Haupt­kameras leisten und was die Galaxy-S20-Serie kostet..

