Samsung: One UI 5 auf Galaxy S20 zerstört Funk per ANT+

Durch ein Soft­ware-Update sollte ein Smart­phone eigent­lich besser werden und nicht schlechter: One UI 5 zerstört auf dem Galaxy S20 Funk­ver­bin­dungen per ANT+ zu Gesund­heits- und Fitness­geräten.

Samsung führte 2013 die Unterstützung von ANT+ ein

Bild: Garmin Canada / thisisant.com Wie schlimm ein fehler­haftes Soft­ware-Update ein Smart­phone zerstören oder unbrauchbar machen kann, haben wir vor einigen Tagen anhand des Update-Schocks beim Nokia 5.3 aufge­deckt. Doch für manch einen Nutzer ist es auch schlimm, wenn ledig­lich eine regel­mäßig verwen­dete Funk­tion nach dem Update nicht mehr zur Verfü­gung steht.

Leser beschwert sich über fehler­haftes Update

Ein teltarif.de-Leser, der das Update erhalten hatte, schrieb uns anschlie­ßend:

Seit Jahren lese ich eure sehr infor­mative Webseite und euren News­letter. Jetzt ist es auch bei mir, dass ich über­haupt nicht mehr weiter weiß. Seit zwei Jahren benutze ich ein Samsung [Galaxy] S20, welches über die ANT+ Funk­tio­nalität verfügt. Diese funk­tio­nierte einwand­frei bis zur letzten Woche, da gab es das Update von Samsung auf One UI 5. Nun funk­tio­niert ANT+ nicht mehr. Dies ist für mich sehr ärger­lich, da beim Smart­trainer nun der Puls­gurt nicht mehr funk­tio­niert. Könnt ihr hier eine Lösung empfehlen?

Bei ANT+ handelt es sich um einen 2004 einge­führten proprie­tären Funk­netz­stan­dard, der von einer Garmin-Toch­ter­firma entwi­ckelt wurde, um über kurze Distanzen (maximal 30 Meter) eine Funk­ver­bin­dung über das 2,4-GHz-ISM-Band zwischen Sensoren und einem Auswer­tungs­gerät herzu­stellen. Ganz konkret kommt ANT+ beispiels­weise zum Einsatz, damit Fitness- und Sport­geräte mit Sensoren ihre Sensor­daten an ein Smart­phone über­tragen. Das Galaxy S20 unter­stützt hierfür ANT+. Samsung hatte die Unter­stüt­zung von ANT+ mit dem Galaxy S4 und dem Galaxy Note 3 im Jahr 2013 gestartet.

Man könnte den Stan­dard also verglei­chen mit ZigBee oder Blue­tooth Low Energy. Außer Garmin haben aber noch mehrere hundert andere Hersteller den Stan­dard imple­men­tiert.

Samsungs Reak­tion auf das Problem

Bei unserer Recherche konnten wir heraus­finden, dass es bereits Beschwerden über das Problem gab. In einem slowa­kischen Samsung-Hilfe-Forum hatten das noch weitere Nutzer gemeldet, Samsung hatte darauf zunächst aber nur zöger­lich reagiert.

Also wandten wir uns direkt an Samsung - und der Hersteller antwor­tete uns in einem Satz: "Samsung ist an dem Thema dran, das Problem soll im nächsten Firm­ware-Update, das zeitnah zur Verfü­gung gestellt wird, behoben werden."

Betrof­fene Nutzer sollten also immer wieder einmal prüfen, ob nicht ein erneutes Firm­ware-Update zur Verfü­gung steht. Erste Nutzer des slowa­kischen Samsung-Hilfe-Forums berich­teten in den vergan­genen Tagen, dass sie bereits ein Update erhalten hätten. Bei einigen war ANT+ hinterher wieder verfügbar, bei anderen nicht. Wer auch nach dem Update weiterhin Probleme hat, sollte sich mit Verweis auf diesen Artikel an den Samsung-Kunden­ser­vice wenden.

