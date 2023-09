Update-Welle: September-Patch für Galaxy S20 und Co.

Samsung gab in den letzten 24 Stunden Gas in puncto September-Sicher­heits­patch. Das Update wird an ein Dutzend Smart­phones, darunter das Galaxy S20, in Europa verteilt. Besitzer der vorerst letzten Note-Gene­ration (Note 20 und Note 20 Ultra) dürfen ihre Smart­phones eben­falls besser gegen Schad­soft­ware und Fremd­zugriffe abschotten.

Abseits dieser 2020er-Modelle versorgt Samsung zahl­reiche Foldables auf unserem Konti­nent mit frischer Soft­ware, beispiels­weise das aktu­elle Duo Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 aber auch das etwas ältere Galaxy Z Fold 2 5G.

Samsung lässt es Updates regnen

September-Patch für Galaxy S20 Ultra (Foto) und Co.

Bild: Samsung

In jüngster Vergan­gen­heit hat der südko­rea­nische Hersteller etwas beim Ausrollen der Android-Sicher­heits­patches nach­gelassen. Kam der Elek­tronik­kon­zern oft Google zuvor, kommt die gut geölte Soft­ware-Maschi­nerie derzeit ins Stot­tern. Dafür verteilt Samsung aber direkt einen Schwung September-Aktua­lisie­rungen. Gleich sechs Flagg­schiffe aus dem Jahr 2020 erhalten den neuen Android-Sicher­heits­patch, der wie gewohnt im Bündel mit Samsungs eigenem Patch für die Benut­zer­ober­fläche One UI daher­kommt.

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra und Galaxy Z Fold 2 5G werden euro­paweit ein Stück sicherer. Seine dies­jäh­rigen Falter hat der Hersteller eben­falls nicht vergessen. So werden in unserer Region auch Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 mit dem Soft­ware-Heft­pflaster ausge­stattet. Zwar erhält auch die Galaxy-S23-Serie den September-Patch, aber zunächst nur in Nord­ame­rika. Bis wir in Europa an der Reihe sind, dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern.

Mehr Sicher­heit für diverse Falter

Foldables sind mitt­ler­weile den Kinder­schuhen entwachsen, aber immer noch sünd­haft teuer. Entspre­chend sollten Konsu­menten auch einen guten Update-Support erwarten. Samsung kommt diesem Wunsch nach. Wenn Sie ein Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 4 oder Galaxy Z Flip 3 5G besitzen, dürfte bei Ihnen in Kürze eine Update-Meldung erscheinen. Diese vier falt­baren Smart­phones werden eben­falls auf den Android-Sicher­heits­patch Stand 1. September 2023 gehievt. Wir wurden durch SamMobile auf die Aktua­lisie­rungen aufmerksam.

In einem anderen Artikel verraten wir Ihnen, welche Galaxys monat­liche Updates erhalten.