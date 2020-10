Samsung Galaxy S20 FE im Vergleich mit S20(+) & S20 Ultra

Samsung Galaxy S20

Bild: teltarif.de Samsungs Fan Edition vom Galaxy S20 macht aus der S20-Serie ein Vierer­pack. Der Nach­zügler ist seit vergan­genem Donnerstag offi­ziell im Handel in zwei Versionen erhält­lich. Neben dem LTE-Modell offen­bart gerade die Vari­ante mit 5G-Unter­stüt­zung ein inter­essantes Detail mit dem sich das Smart­phone von allen anderen S20ern abheben kann.

Wir haben die Fan Edition des Samsung Galaxy S20 mit dem regu­lären Galaxy S20, dem Galaxy S20+ und dem Galaxy S20 Ultra vergli­chen und wich­tige Unter­schiede und Gemein­sam­keiten gefil­tert. Alle Daten zu den Galaxys können Sie den Daten­blät­tern und der Vergleichs­tabelle entnehmen.

Design und Display

Samsung Galaxy S20

Bild: teltarif.de Die Ähnlich­keit der Fan Edition zu den anderen Modellen der Galaxy-S20-Reihe ist nicht zu über­sehen. Der Hersteller aus Südkorea bedient sich dieser Tage gerne dem Display-Design mit mittigem Punch-Hole für die Selfie­kamera, siehe auch Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra. Bei dem im Früh­jahr veröf­fent­lichten Trio sind aber die mit Edge-Design bezeich­neten abfal­lenden Display­seiten ausge­prägt, bei dem Galaxy S20 FE setzt Samsung auf eine flache Display-Archi­tektur. Zwar haben sich gekrümmte Displays als Charak­teris­tikum geho­bener Smart­phone-Klassen posi­tio­niert, letzt­lich bleibt die Optik aber Geschmacks­sache und sagt erstmal nichts über eine mögli­cher­weise bessere Leis­tung des Panels aus.

Samsung Galaxy S20+

Bild: teltarif.de Die Diago­nale der Fan Edition ist mit 6,5 Zoll mit keiner der anderen S20er gleich. Inter­essenten haben also die Wahl, was ihnen als zu klein oder zu groß erscheint. 6,2 Zoll bietet das Galaxy S20, 6,7 Zoll das Plus-Modell und 6,9 Zoll das Ultra. Letz­teres ist schon ziem­lich üppig, was sich auch im Gewicht nieder­schlägt. Bei der direkten Gewichts­kon­trolle von Galaxy S20 und Galaxy S20 Ultra stehen sich 163 Gramm und 220 Gramm gegen­über, was ein enormer Unter­schied ist, den man fest­stellt, sobald man beide Modelle in der Hand hält. Das empfehlen wir übri­gens allen, die sich nicht sicher sind. Samsung-Smart­phones sind bei vielen statio­nären Händ­lern zu bekommen, und die Vertreter der Ober­klasse-Serie sind meist auch greifbar ausge­stellt.

Galaxy S20+ und Galaxy S20 FE spielen in einer ähnli­chen Gewichts­klasse und sind für große Phablets noch komfor­table Hand­lieger. Die Gehäuse sind alle nach IP68 vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Beim Galaxy S20 FE wurde jedoch an der Rück­seite gespart, diese ist statt aus Glas wie bei den anderen Modellen aus Kunst­stoff gefer­tigt.

Die März-Familie verwendet Corning Gorilla Glass 6, die Fan Edition die immer noch regel­mäßig verwen­dete, aber veral­tete Version Gorilla Glass 3. Eine höhere Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz unter­stützen alle vier S20-Modelle. Ein flüs­sigeres Bedie­nerlebnis liegt hier im Fokus des Features. Aller­dings kommt es auch darauf an, ob Anwen­dungen dies unter­stützen.

Motoren unter der Haube und Akku

Samsung Galaxy S20 Ultra

Bild: teltarif.de Von allen Samsung-Galaxy-S20-Modellen gibt es sowohl Vari­anten mit reiner LTE-Unter­stüt­zung als auch mit 5G-Modem. Alle Modelle - egal ob 5G-fähig oder nicht - verwenden Samsungs haus­eigenen Exynos-990-Prozessor zwecks Antrieb. Bis auf eines. Denn das Samsung Galaxy S20 FE mit 5G (in der Vergleichs­tabelle haben wir nur das LTE-Modell ange­geben) sticht mit dem Snap­dragon 865 markant heraus. In der Regel ist die Wahl der Qual­comm-CPU seitens Samsung für den Europa-Markt nicht vorge­sehen.

Samsung geriet in der jüngsten Vergan­gen­heit deshalb häufiger in die Kritik, es gab bereits Peti­tionen deswegen. Die Wahl des Snap­dragon dürfte also nicht wenigen Nutzern bis hin zum finalen Kauf­argu­ment gefallen.

Samsung Galaxy S20 FE

Bild: Samsung Die internen Spei­cher­kapa­zitäten unter­scheiden sich je nach Modell. Los geht es bei mindes­tens 128 GB, nur das Samsung Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra gibt es jeweils in einer Version mit 512 GB internem Spei­cher. Bei allen Modellen sind die internen Kapa­zitäten per Micro-SD-Karte erwei­terbar.

Der Akku des Galaxy S20 FE ist mit 4500 mAh bemessen und damit genauso groß wie der des Galaxy S20+. Wie die anderen Strom­spei­cher auch unter­stützt der Akku der Fan Edition schnelles Laden mit bis zu 25 Watt und induk­tives Laden mit bis zu 15 Watt. Auch Reverse Charge wird geboten. Damit können beispiels­weise die Galaxy Buds Live samt Case am Gehäu­serü­cken des Handys mit Strom versorgt werden.

Samsung Galaxy S20 FE, S20(+) und Ultra: Daten­ver­gleich

Haupt-Kameras

Die Features der Kame­rasys­teme der Galaxy S20-Serie samt Fan Edition erscheinen auf den ersten Blick recht unter­schied­lich, Paral­lelen sind aber unver­kennbar. So haben Galaxy S20 und Galaxy S20 FE jeweils eine Triple-Kamera mit bis zu 30-fachem Zoom-Modus zu bieten. Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra bieten jeweils eine Quad­kamera mit zusätz­lichem Tiefensor. Beim Plus-Modell beträgt der Maximal-Zoom eben­falls bis zu 30-fach. Hingegen beim Ultra-Modell bis zu 100-fach möglich sind und eine hoch­auf­lösende 108-Mega­pixel-Kamera für Smart­phone-Foto­grafen beworben wird.

Preis­ver­gleich

Das Samsung Galaxy S20 FE startet bei 633 Euro für die LTE-Vari­ante mit dem kleinsten Spei­cher. Knapp 100 Euro mehr kostet die 5G-Version. Damit ist es güns­tiger als die UVPs der anderen S20er. Zum Markt­start empfahl der Hersteller einen ab-Preis von rund 900 Euro für das Galaxy S20, das Plus-Modell star­tete bei rund 1000 Euro und das Galaxy S20 Ultra bei 1349 Euro. Mitt­ler­weile sind die Preise für S20, S20+ und S20 Ultra schon gefallen, was auch bei der Fan Edition zu erwarten ist und die 5G-Vari­ante unwei­ger­lich noch attrak­tiver machen würde.

Die LTE-Modelle von Galaxy S20 und Galaxy S20+ in der kleinsten Spei­cher­aus­stat­tung nähern sich den UVPs der Fan Edition mitt­ler­weile an (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt). Das Samsung Galaxy S20 Ultra gibt es ausschließ­lich als 5G-Vari­ante. Mit 128 GB ist es gut 300 Euro güns­tiger erhält­lich als zum Markt­start.

Der S20-Serie wird eine rosige Update-Zukunft voraus­gesagt. Es ist davon auszu­gehen, dass auch das Samsung Galaxy S20 in der Fan Edition nicht schlechter dastehen wird.

Fazit des Vergleichs

Mit dem Galaxy S20 FE hat Samsung ein inter­essantes Smart­phone vorge­stellt, das sich vor allem in der 5G-Version durch den taktenden Snap­dragon 865 abheben kann. Im Hinblick auf einen prognos­tizier­baren Preis­ver­fall wird die Fan Edition damit noch inter­essanter und ist eine echte Alter­native zur teureren Früh­jahrs­kol­lek­tion, die jedoch auch bereits signi­fikant im Preis gefallen ist. Der Kamera des Galaxy S20 FE lässt sich unter­stellen, dass sie aufgrund der Paral­lelen zu S20 und S20+ nicht viel schlechter dastehen wird.

Details zum Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra können Sie sich jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht durch­lesen.