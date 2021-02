Galaxy S20 FE: "Preiskracher" bei mobilcom-debitel?

Samsung Galaxy S20 FE ab Sonntag bei mobilcom-debitel als "Preiskracher"

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: mobilcom-debiltel Der Mobil­funk­anbieter mobilcom-debitel startet ab Sonntag eine neue "Preis­kra­cher"-Aktion. Beworben wird mit dem Samsung Galaxy S20 FE ein inter­essantes und vor allem noch recht junges Smart­phone-Modell, das Ende September vergan­genen Jahres vorge­stellt wurde.

Wir haben uns das mobilcom-debitel-Angebot ange­schaut und geprüft, ob es sich lohnt.

Samsung Galaxy S20 FE

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: mobilcom-debiltel Die Preis­kra­cher-Aktion läuft vom 7. bis zum 10. Februar bezie­hungs­weise solange der Vorrat reicht. Die UVP des Herstel­lers für das Galaxy S20 FE mit 128 GB Spei­cher beträgt 633 Euro. Bei mobilcom-debitel gibt es die LTE-Ausfüh­rung nun zum redu­zierten Preis in Höhe von 549 Euro. Wahl­farben sind "navy", "white", "red", "mint", "orange" und "lavender".

Das mobilcom-debitel-Angebot hat jedoch kein Allein­stel­lungs­merkmal. Bei anderen Händ­lern ist das Modell schon vor dem Start der Aktion güns­tiger zu bekommen.

Bitte beachten Sie, dass sich Preise sehr schnell ändern können. Wenn Sie sich für das Galaxy S20 FE inter­essieren, ist zum Start der Preis­kra­cher-Aktion ein noch­maliger Preis­ver­gleich empfeh­lens­wert.

Wer sich das Gerät nach Hause liefern lassen will, zahlt bei mobilcom-debitel noch Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro oben­drauf. Die können einge­spart werden, wenn das Smart­phone in eine Filiale gelie­fert und dort abge­holt wird. Mit etwas Glück hat eine Filiale auch während des Lock­downs geöffnet. Aller­dings muss vorher ein Termin verein­bart werden.

Ob Zugang zu Ihrer Wunsch­filiale besteht, erfahren Sie während des Bestell­vor­gangs. Befindet sich das Smart­phone im Waren­korb, können Sie unter "Liefer­adresse" die "Liefe­rung an eine Filiale" nach Standort bezie­hungs­weise Post­leit­zahl wählen. Sie haben dann auch die Möglich­keit, dort einen Vorort-Termin zu verein­baren, sofern die Filiale geöffnet hat.

Wichtig: Bei dem Preis­kra­cher-Angebot handelt es sich nicht um das Modell mit 5G-Unter­stüt­zung. Nur dieses verfügt über den Snap­dragon 865. Kostete die Version mit 128 GB zum Markt­start 730 Euro, ist es derzeit zum Preis von rund 684 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Details zum Samsung Galaxy S20 FE 5G lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

