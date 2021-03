mobilcom-debitel: Samsung Galaxy S20 FE unter 500 Euro

mobilcom-debitel nimmt den Sonntag dieser Woche wieder zum Anlass, um ein Handy-Angebot aus dem Ärmel zu schüt­teln. Der Mobil­funk­anbieter vermarktet die Ange­bote unter dem Namen "Preis­kra­cher". In der Vergan­gen­heit hatten wir uns bereits einige Preis­kra­cher ange­schaut, oft handelt es sich auch um die zum Stand der Preis­prü­fung die güns­tigsten Ange­bote. Das muss aller­dings nicht die Regel sein.

Aus diesem Grund haben wir uns auch die kommende Aktion ange­schaut und sagen Ihnen, ob sich das Angebot lohnt oder ob das im Preis redu­zierte Smart­phone mögli­cher­weise anderswo güns­tiger zu bekommen ist. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im nach­fol­genden Preis­check nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy S20 FE für unter 500 Euro

Das Samsung Galaxy S20 FE hat ein 6,5-Zoll-Display

Bild: teltarif.de mobilcom-debitel startet mit dem Preis­kra­cher ab dem 7. März. Der Akti­ons­zeit­raum ist bis zum 10. März bezie­hungs­weise solange der Vorrat reicht gesetzt. Ange­boten wird das Samsung Galaxy S20 FE in der reinen LTE-Version mit 128 GB internem Spei­cher. Wahl­farben sind "Cloud Lavender", "Cloud Mint", "Cloud Navy", "Cloud White", "Cloud Red" und "Cloud Orange".

Enthüllt wurde die Fan Edition als Sonder­saus­füh­rung des Galaxy S20 im September vergan­genen Jahres. Samsung empfahl zum Markt­start einen Preis von 633 Euro. mobilcom-debitel bietet das Smart­phone-Modell als Preis­kra­cher nun für 495 Euro an. Klingt attraktiv, zumal der Händler das Modell Anfang Februar noch für 549 Euro ange­boten hatte. Die Frage bleibt dennoch: Handelt es sich bei dem aktu­ellen Angebot um das derzeit güns­tigste?

Ja und Nein. Das Samsung Galaxy S20 FE ist zum Stand jetzt bei Aldi Talk schon für 492 Euro zu bekommen. Oben­drauf gibt es noch ein Aldi-Talk-Star­terset ohne weitere Kosten. Wer sich aller­dings dafür nicht inter­essiert, für den erscheint das güns­tigere Aldi-Talk-Angebot vermut­lich obsolet. Der Preis­kra­cher von mobilcom-debitel rückt dann stärker in den Fokus, weil andere Konkur­renz­ange­bote bei derzeit 519 Euro liegen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Ange­bote sehr schnell ändern können. Ein noch­maliger Preis­ver­gleich zu einem späteren Zeit­punkt ist immer empfeh­lens­wert.

Versand­kosten sparen

Wer das Galaxy S20 FE bei mobilcom-debitel im Online­shop bestellt und nach Hause liefern lässt, zahlt weitere 4,99 Euro, um die Versand­kosten zu decken. Diese können aber auch in Zeiten des Lock­downs einge­spart werden, wenn die Bestel­lung in eine Filiale gelie­fert und dort abge­holt wird. Mit Glück hat nämlich ein mobilcom-debitel-Shop geöffnet. Ob dem so ist, erfahren Sie während des Bestell­vor­gangs. Sobald das Smart­phone im Waren­korb liegt, können Sie unter der Option "Liefer­adresse" die "Liefe­rung an eine Filiale" nach Ihrem Standort auswählen. Sollte Ihre Wunsch­filiale geöffnet haben, können Sie einen Termin verein­baren, um die Bestel­lung abzu­holen.

Lohnt sich das Smart­phone an sich?

Das Galaxy S20 FE ist eine gute Alter­native zu teureren Ausfüh­rungen von Samsungs S-Serie. Auch im Zuge des Preis­ver­falls der normalen Version des Galaxy S20, das derzeit 716 Euro kostet, ist die Fan Edition ein Modell, das einen zweiten Blick wert ist. Für das Gerät spre­chen das helle Display und die solide Kame­raleis­tung. Außerdem verspricht Samsung vielen seiner Geräte lang­fris­tigen Support, was die Prognosen für eine zukunfts­sichere Nutzung des Galaxy S20 FE erhöht.

Wenn Sie sich für weitere Details zum Samsung Galaxy S20 FE inter­essieren, können Sie diese im ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen. Beachten Sie aber bitte, dass wir nur die 5G-Vari­ante getestet haben, die neben der erwei­terten Mobil­funk­unter­stüt­zung einen Snap­dragon-Prozessor von Qual­comm verbaut hat. Die von mobilcom-debitel ange­botene Preis­kra­cher-Aktion offe­riert nur die LTE-Version, die mit Samsungs haus­eigenem Exynos bestückt ist.

