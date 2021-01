Schnäppchen-Check: Galaxy S20 FE mit 10-GB-Allnet-Flat

Galaxy S20 FE mit Tarif bei klarmobil

Bild: klarmobil Das Samsung Galaxy S21 Ultra ist da und wurde bereits ausführ­lich bei teltarif.de getestet. Da bleibt es nicht aus, dass die durchaus noch guten Vorgän­ger­modelle der S20-Serie nicht mehr das Nonplus­ultra darstellen und teils zu einem güns­tigeren Preis abver­kauft werden.

Daran betei­ligen sich auch Netz­betreiber, Provider und Mobil­funk-Discounter. Wir haben exem­pla­risch einmal einen Blick auf ein Paket aus Samsung Galaxy S20 FE 128 GB mit Tarif geworfen und verraten, was Inter­essenten dabei wirk­lich sparen. Galaxy S20 FE mit Tarif bei klarmobil

Bild: klarmobil

Das ist Bestand­teil des Pakets

Bestand­teil des Pakets ist das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB internem Spei­cher in den Farben Navy, Weiß, Lavendel, Mint, Orange oder Rot. Hierbei muss man sofort fest­stellen: Es handelt sich um die LTE-Vari­ante des Galaxy S20 FE ohne 5G-Unter­stüt­zung. Wer also ein 5G-Smart­phone möchte, sollte die Finger von dem Paket lassen. Aller­dings muss man auch dazu sagen, dass das Gerät gut zum Tarif passt, denn dieser ist ein LTE-Tarif im Voda­fone-Netz ohne 5G-Unter­stüt­zung.

Dass das erst seit Anfang Oktober erhält­liche Galaxy S20 FE nach wie vor ein gutes Gerät ist, haben wir in unserem Test­bericht aufge­zeigt. Die einma­lige Zuzah­lung für das Galaxy S20 FE im Paket beträgt 169,99 Euro, im regu­lären Handel kostet es immer noch um die 520 Euro. Bestand­teil des Pakets bei klar­mobil sind übri­gens auch die Samsung Galaxy Buds+, die klar­mobil ohne Aufpreis beilegt und die in der Regel im Online-Handel um die 90 Euro kosten.

Beim Tarif handelt es sich um eine Allnet- und SMS-Flat im LTE-Netz von Voda­fone mit 10 GB Daten­volumen pro Monat. Regulär hätte dieser Tarif eine Aktions-Grund­gebühr von 19,99 Euro und würde Surfen mit maximal 21,6 MBit/s beinhalten. Für das Bundle spen­diert klar­mobil in den ersten beiden Jahren aber die LTE-50-Option ohne Aufpreis dazu, die in der Regel 3 Euro monat­lich extra kostet. Im Rahmen des Bundles berechnet klar­mobil eine monat­liche Grund­gebühr von 24,99 Euro, hat also vermut­lich 5 Euro monat­lich zur Finan­zie­rung des Handys drauf­geschlagen.

Für das Bundle fällt darüber hinaus ein einma­liger Anschluss­preis in Höhe von 19,99 Euro an. Dieser muss auch bei sepa­rater Buchung eines Tarifs inzwi­schen wieder bezahlt werden, die Aktion zur Anschluss­preis-Befreiung wurde von klar­mobil beendet.

Der Vergleich: Was spart man im Paket?

Um die Ersparnis zu berechnen, die man mit dem Paket gegen­über den regu­lären Kondi­tionen erzielt, stellen wir einmal folgende Vergleichs­rech­nung auf:

Gesamt­preis des Bundles: 24 x Grund­gebühr von 24,99 Euro plus einmalig 169,99 Euro für das Galaxy S20 FE plus einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro = Gesamt­summe für zwei Jahre: 789,74 Euro

Summe der einzelnen Bundle-Bestand­teile separat erworben: 24 x Grund­gebühr von 19,99 Euro plus 24 x Aufpreis LTE 50 zu je 3 Euro plus einmalig 520 Euro für das Galaxy S20 FE plus einmalig 90 Euro für Samsung Galaxy Buds+ plus einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro = 1181,75 Euro

Die Ersparnis beim Bundle beträgt also gegen­über dem Einzel­kauf satte 392,01 Euro. Das Paket ist auf einer spezi­ellen Seite bei klar­mobil bestellbar.

