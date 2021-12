Samsung: Android 12 für S20 FE und geheimnisvolles Video

Aufgrund seiner Features, die fast ebenso gut oder sogar besser sind als die des Galaxy S20 oder S20 Plus, war das Galaxy S20 FE von Beginn an ein Erfolg und konnte in seiner Beliebt­heit mit den beiden anderen Flagg­schiffen mithalten.

Unver­ständ­lich also, dass Samsung seine S20 Fan Edition bei der Versor­gung mit Updates bisher eher stief­müt­ter­lich behan­delte. So erhielt das S20 FE Sicher­heits-Updates stets etwas später als seine Geschwister, und auch bei der Vertei­lung von Android 11 musste es sich hint­anstellen.

Android 12 mit stabiler OneUI-4.0-Ober­fläche

Samsung Galaxy S20 FE

Bild: teltarif.de

Umso mehr dürften sich die Besitzer eines Galaxy S20 FE nun darüber freuen, dass es bei der Bereit­stel­lung von Android 12 auf einer Nasen­länge mit dem S20 und S20 Plus liegt. Das Update umfasst eine stabile Version von OneUI 4.0, was kaum zu erwarten war, da das Galaxy S20 FE nicht am OneUI-4.0 Beta-Programm für die Galaxy S20-Serie teil­genommen hatte.

Neben einer Menge neuer Funk­tionen und Verbes­serungen hat das Update auch den Android-Sicher­heits­patch vom Dezember 2021 im Gepäck. Laut XDA Deve­lopers kommt das Update als Version G781BXXU4DUL9 für die 5G-Vari­ante des Galaxy S20 FE.

Apropos Sicher­heits­patch: Eigent­lich war das Update laut Roll­out­plan auch für die beiden Samsung Fold­ables Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3 auch im Dezember ange­setzt; bislang konnten wir jedoch zumin­dest auf den entspre­chenden Modellen in unserer Redak­tion kein solches verzeichnen. Auch der verspro­chene Dezember-Patch lässt bis heute auf sich warten.

Besitzen Sie ein Flip 3 oder Fold 3, das die Updates bereits bekommen hat? Dann freuen uns auf Ihre Rück­mel­dung in den Kommen­taren!

Samsung kündigt mit Teaser-Video eine Über­raschung an

Seit Kurzem sorgt ein Video für Speku­lationen, das der südko­rea­nische Hersteller im Vorfeld der CES 2022 veröf­fent­lichte. In dem Video putzen kleine Aliens fleißig einen Raum hinter der Milch­glas­scheibe eines Schau­fens­ters. Zum Schluss klart sich das Bild auf und gibt den Blick auf zahl­reiche Sticker frei, unter anderem auf zwei mit der Aufschrift „Toge­ther for Tomorrow“ und „Samsung @ CES 2022“.

„Toge­ther for Tomorrow (gemeinsam für morgen)" ist Samsungs Pre-Show-Keynote für die CES 2022 und steht laut JH Han, stell­ver­tre­tender Vorsit­zender sowie CEO und Abtei­lungs­leiter von Samsungs DX (Device eXperience), für inno­vative Geräte, die auf einen jewei­ligen Kunden­kreis und Anlass maßge­schnei­dert sind. Bleibt abzu­warten, was Samsung auf der CES 2022 für uns bereit­hält. Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild: Letsgodigital

Galaxy S22 Ultra mit 1 TB

Vermut­lich im Februar will Samsung auch seine neue Galaxy-S22-Reihe vorstellen. Wie SamMobile erfahren haben will, wird es das Galaxy S22 Ultra auch in einer 1-Tera­byte-Vari­ante geben. Anlass dafür könnten die Beschwerden vieler Benutzer wegen des fehlenden MicroSD-Karten­slots sein.

Wussten Sie schon, dass die Galaxy S20-Reihe nicht die einzige ist, die das Update auf Android 12 mit OneUI 4.0 bekommt? Auch die S10er-Reihe ist unter anderem mit von der Partie.