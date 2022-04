MediaMarkt: Samsung-Handys im Doppelpack mit o2-Tarif

MediaMarkt lockt mit einem Angebot, bei dem es ein Doppel­pack bestehend aus Galaxy S20 FE 5G und Galaxy A53 5G zusammen mit dem Tarif o2 Free M für 29,99 Euro monat­lich gibt.

Beide Smart­phones sind empfeh­lens­wert, es handelt sich um ein gelun­genes Budget-Flagg­schiff und ein brand­neues Mittel­klasse-Zugpferd. Der Tarif beinhaltet 20 GB an High-Speed-Daten­volumen und All-Net-Flat­rates für die Tele­fonie und SMS. Ob sich der Deal im Endef­fekt wirk­lich für Sie lohnt, erör­tern wir in den folgenden Zeilen.

Samsung-Duo im Tarif-Bündel bei MediaMarkt

Guter Deal: S20 FE 5G und A53 5G mit o2 Free M

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de

Ein Ober­klas­semo­dell zum erschwing­lichen Preis, so wurde das Galaxy S20 FE 5G im Herbst 2020 einge­führt. Es über­zeugt mit einem 120-Hz-Display, einem schnellen Chip­satz (Snap­dragon 865 5G) und einer tollen Kamera samt drei­fach opti­schem Zoom. Das erst im vergan­genen Monat veröf­fent­lichte Galaxy A53 5G hat eben­falls einen 120-Hz-Bild­schirm, eine Quad-Kamera mit opti­schem Bild­sta­bili­sator und das neue SoC Exynos 1280. Beide Handys zusammen offe­riert MediaMarkt online vorüber­gehend im Paket mit dem o2 Free M.

Es werden 29,99 Euro im Monat fällig. Dazu gesellen sich einma­lige Gebühren in Höhe von 99 Euro (Gerä­tezu­zah­lung) und 39,99 Euro (Anschluss­gebühr). Versand­kosten fallen keine an. Insge­samt müssen Sie also 858,75 Euro entrichten. Wir haben ermit­telt, dass es das Galaxy S20 FE 5G (128 GB) ab 409,99 Euro (Kauf­land) und das Galaxy A53 5G (128 GB) ab 350,99 Euro (cool­blue) gibt. Zusammen mit dem 100-Euro-Wech­sel­bonus von o2 ergibt sich ein Wert von 860,98 Euro. Entspre­chend gäbe es ein Plus von 2,23 Euro. Sie würden also einen kleinen Obolus für das Spar­schwein bekommen.

Schnell entscheiden: Begrenzte Gerä­tean­zahl

Zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung waren die weiße, die rote und die grüne Ausgabe des Galaxy S20 FE 5G bereits vergriffen. Dunkel­blaue Modelle scheint MediaMarkt noch genü­gend auf Lager zu haben, da noch kein Limit ange­zeigt wird. Hingegen dürften die 27 Exem­plare in Lavendel und die 40 Exem­plare in Orange bald ausver­kauft sein.

In einer weiteren Meldung haben wir das Galaxy A53 5G bereits analy­siert.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.