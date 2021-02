Zweiter Anlauf: One UI 3.1 für Galaxy S20 FE 5G startet erneut

One UI 3.1 für das Galaxy S20 FE 5G ist (wieder) da

Samsung Für einen kurzen Zeit­raum hatten Nutzer des Galaxy S20 FE 5G vergan­gene Woche die Gele­gen­heit, auf One UI 3.1 upzu­daten, dann zog Samsung den Stecker. Jetzt verteilt der Hersteller seine neueste Soft­ware wieder und auch hier­zulande sollte die Aktua­lisie­rung erhält­lich sein. Es handelt sich um das aller­erste Smart­phone der Firma, das nach­träg­lich mit One UI 3.1 ausge­rüstet wird. Die Galaxy-S21-Serie hat besagte Benut­zer­ober­fläche ab Werk an Bord. One UI 3.1 basiert wie One UI 3.0 auf Android 11, hat aber einige neue Features zu bieten.

Galaxy S20 FE 5G erhält (aber­mals) One UI 3.1

One UI 3.1 für das Galaxy S20 FE 5G ist (wieder) da

Samsung Samsungs-Update-Maschi­nerie läuft dieses Jahr auf Hoch­touren – manchmal aber wohl etwas zu flott. Es wurden bereits mehr­fach Aktua­lisie­rungen aus dem Verkehr gezogen und dann kurze Zeit später fehler­berei­nigt erneut verteilt. Am 11. Februar hatten Besitzer des Galaxy S20 FE 5G die Gele­gen­heit, sich Android 11 zu schnappen, einen Tag später war diese Möglich­keit nicht mehr vorhanden. Gab es wieder tech­nische Schwie­rig­keiten? Zumin­dest am Update-Paket an sich scheint die Notbrem­sung nicht gelegen zu haben. Laut SamMobile ist die Firm­ware­ver­sion G781BXXU2CUB5 iden­tisch.

Wie bereits vor einer Woche landet das Update für das Galaxy S20 FE 5G zuerst in Zentral­europa. Unter anderem dürften Deutsch­land, Öster­reich, die Schweiz, Frank­reich, Italien, Spanien, die Nieder­lande, Russ­land und Polen am Zug sein. Achtung: Es handelt sich um eine Aktua­lisie­rung explizit für die 5G-Version des Galaxy S20 FE. One UI 3.1 für die LTE-Fassung dürfte in Bälde folgen.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zum Update

Mit 1,7 GB ist diese Soft­ware kein Leicht­gewicht. Inso­fern müssen Sie darauf achten, über genü­gend freien Spei­cher­platz auf Ihrem Samsung Galaxy S20 FE 5G zu verfügen. Des Weiteren ist eine ausrei­chend schnelle Inter­net­ver­bin­dung empfeh­lens­wert, um das Smart­phone möglichst schnell wieder unein­geschränkt benutzen zu können. Sollten Sie einen Mobil­funk­tarif mit wenig inklu­diertem High-Speed-Daten­volumen haben, eignet sich ein WLAN-Netz zum Herun­ter­laden von One UI 3.1 besser. Sie können in den Einstel­lungen unter „Soft­ware-Update / Herun­ter­laden und instal­lieren“ nach dem Update suchen.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche Smart­phones noch für One UI 3.1 vorge­sehen sind.