Neues Galaxy S20 FE: Samsung stellt 2022er-Version vor

Über­raschend und ohne großes Tamtam veröf­fent­licht Samsung eine 2022er-Version des Galaxy S20 FE, bisher aller­dings nur in Korea. Was unter­scheidet die Neuauf­lage der Fan Edition vom ursprüng­lichen Galaxy S20 FE, und kommt diese auch nach Deutsch­land?

Samsung ist bekannt dafür, jedes Jahr eine beacht­liche Anzahl an Smart­phones aus dem Einsteiger-, Mittel­klasse oder High-End-Bereich heraus­zubringen. Dass sich der südko­rea­nische Hersteller nun, da wir uns bereits im Zeit­alter der Galaxy S22-Serie befinden, dazu entschlossen hat, in Korea still, heim­lich und leise eine „neue“ Version des Galaxy S20 FE über zwei Mobil­funk­anbieter heraus­zubringen, mag den einen oder anderen dann doch verwirren.

Genau genommen ist das neu aufge­legte Modell gar keine Inno­vation, da es dieselbe Optik und Hard­ware­aus­stat­tung aufweist wie das Galaxy S20 FE aus dem Jahr 2020.

Doch nur das alte Galaxy S20 FE?

Samsung bringt 2022er-Variante des Galaxy S20 FE heraus.

Bild: Samsung Folg­lich kommt es mit einem 6,5-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz, einem Snap­dragon-865-Prozessor, einem 4500-mAh-Akku, 6 GB RAM und einem 128 GB großen internen Spei­cher daher, der sich via MicroSD-Karte erwei­tern lässt. Eine 8 GB / 256-GB-Version wird offenbar nicht ange­boten.

Außerdem verfügt das Galaxy S20 FE 2022 über einen 3,5-mm-Audio­anschluss und eine Drei­fach­kamera mit einem 12-MP-Haupt­sensor, einem 8-MP-Ultra­weit­winkel und einem 12-MP-Tele­objektiv. Die Selfie-Kamera hat eine Auflö­sung von 32 MP.

Laut dem korea­nischen Outlet Naver fehlen im Gesamt­paket des Galaxy S20 FE 2022, ledig­lich die AKG-Kopf­hörer, die zu dem 2020er-Modell gelie­fert wurden, zudem beschränken sich die verfüg­baren Farben auf Cloud White, Cloud Lavender und Cloud Navy.

Warum die Neuauf­lage?

Welchen Sinn ergibt es, ein Smart­phone-Modell zwei Jahre nach seinem Debüt ohne Upgrades im Design und in der Hard­ware­aus­stat­tung erneut auf den Markt zu bringen, obwohl bereits ein Nach­folger da ist, in diesem Fall das Galaxy S21 FE? Hier­über können wir natür­lich nur speku­lieren. Nahe liegt, dass der Hersteller bereits vorhan­dene Bestände aus dem Lager haben will und die Geräte erneut für die Kunden attraktiv macht, indem er sie zu einem nied­rigeren Preis und mit einer verlän­gerten Update-Garantie anbietet.

Güns­tiger als das Galaxy S20 FE 2020

Samsung versorgt das Galaxy S20 FE 2020 drei Jahre lang mit Firm­ware-Updates und ein weiteres Jahr mit Sicher­heits-Patches. Sollte sich diese Garantie dementspre­chend bei der 2022er-Version um weitere zwei Jahre verlän­gern, wäre das für den Kunden natür­lich attrak­tiver als zum 2020er-Modell zu greifen.

Das Galaxy S20 FE 2022 soll um die 580 US-Dollar kosten, ist also güns­tiger als damals das Galaxy S20 FE 2020, das beim Markt­start in der kleinsten Spei­cher­vari­ante mit rund 699 US-Dollar zu Buche schlug. Frag­lich ist, ob Kunden bereit sind, diese Summe für ein Handy auszu­geben, dessen Hard­ware genau genommen nicht brandneu ist.

Ob das Galaxy S20 FE 2022 außer­halb Koreas auf den Markt kommt, und ob es werk­seitig auf Basis von Android 12 oder 13 läuft, ist derzeit noch unbe­kannt.

