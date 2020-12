Android 11 für Samsung Galaxy S20 jetzt verfügbar

Wie berichtet ist der Samsung-Zeit­plan für Android-11-Updates durch­gesi­ckert. Ein erstes Detail aus dem eigent­lich für den ägyp­tischen Markt bestimmten Doku­ment hat sich bereits bestä­tigt. Besitzer eines Samsung Galaxy S20, eines Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra haben ab sofort die Möglich­keit, ihr Smart­phone auf die neue Betriebs­system-Version zu aktua­lisieren.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag berich­teten erste Kunden aus den USA, dass Android 11 und One UI 3.0 für ihr Smart­phone verfügbar ist. Mitt­ler­weile ist das Update auch in Deutsch­land ange­kommen. Wird die Verfüg­bar­keit nicht auto­matisch ange­zeigt, so könnte es sich lohnen, einmal den Menü­punkt für die Soft­ware-Aktua­lisie­rungen in den Einstel­lungen aufzu­rufen.

Update-Test mit zwei Geräten

Android 11 ist da

Foto: teltarif.de

Wir haben zwei Exem­plare des Samsung Galaxy S20 Ultra auf das neue Betriebs­system aktua­lisiert. Eines der Geräte kommt bereits von der Android-11-Beta. Das andere Handy hatte zuvor die stabile Android-10-Version an Bord, die zuletzt im November ein Update mit aktu­ellem Sicher­heits-Patch von Google erhalten hat.

In beiden Fällen verlief die Aktua­lisie­rung auf die neue Firm­ware ohne Probleme. Alle Daten und Einstel­lungen blieben erhalten. Der Start­bild­schirm sieht gegen­über Android 10 leicht verän­dert aus. So sind die App- und Ordner-Symbole etwas kleiner geworden und die Auftei­lung der Display­fläche ist etwas besser gelungen als unter Android 10.

Ansonsten hat sich vor allem unter der Haube und in den Menüs einiges geän­dert. So wurde die Struktur der Seiten für die Einstel­lungen leicht verän­dert. Wer die gewünschten Funk­tionen nicht mehr auf Anhieb findet, kann die eben­falls verfüg­bare Such­funk­tion verwenden.

Das müssen Beta-Tester beachten

Eine Beson­der­heit gibt es für Teil­nehmer am Beta-Programm zu beachten. Während der Test-Phase für das neue Betriebs­system waren kontakt­lose Zahlungen mit Google Pay nicht möglich. Das ist bei einem Firm­ware-Update während der Beta-Phase normal. Aber auch nach dem Wechsel zur finalen Version von Android 11 klappte es nicht auf Anhieb, wie sich im Test von teltarif.de gezeigt hat. Im vergan­genen Jahr funk­tio­nierte Google Pay sofort nach dem Wechsel von der Beta-Version (Android 10) zum finalen Betriebs­system wie gewohnt.

Dieses Jahr klappt es leider nicht ganz so problemlos. Das heißt, wer Google Pay wieder nutzen möchte, muss unter Einstel­lungen - Apps die Daten der Google-Play-Dienste löschen. Anschlie­ßend müssen die in den mobilen Bezahl­dienst einge­bun­denen Kredit­karten wieder neu hinzu­gefügt werden. Danach sollten die kontakt­losen Zahlungen wieder funk­tio­nieren.

Wir einige Smart­phones, die Android 11 erst im neuen Jahr erhalten, hat Samsung bereits den Dezember-Patch verteilt.