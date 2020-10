Samsung Galaxy S20: Android 11 schon jetzt nutzen

Das Samsung Galaxy S20, das Galaxy S20+ und das Galaxy S20 Ultra sind seit dem Früh­jahr auf dem Markt. Jetzt kann die neue Android-Version 11 erst­mals auf den Smart­phones genutzt werden - vorerst aller­dings im Rahmen einer Beta-Phase. Nach Südkorea und den USA hat Samsung den Test­lauf, der auch die neue Benut­zer­ober­fläche One UI 3.0 umfasst, jetzt auch in Deutsch­land gestartet. Datenblätter Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Wer am Beta-Programm teil­nehmen möchte, benö­tigt die Samsung-Members-App. Diese ist norma­ler­weise auf den Samsung-Smart­phones bereits vorhanden, kann bei Bedarf aber auch nach­instal­liert werden. Nach Öffnen der Anwen­dung findet sich ein Hinweis auf die Möglich­keit, One UI 3.0 schon jetzt auszu­pro­bieren. Samsung weist also in erster Linie auf seine eigene neue Benut­zer­ober­fläche und weniger auf die neue Android-Version hin.

Android 11 für das Samsung Galaxy S20

Foto/Montage. teltarif.de, Logo: Google Über die App kann man auch gleich die Teil­nahme am Beta-Programm bestä­tigen. Im Anschluss wird die neue Firm­ware genauso wie jedes andere Soft­ware-Update ange­boten. Die rund 1,8 GB große Instal­lati­ons­datei wird über den am Smart­phone vorhan­denen Internet-Zugang herun­ter­geladen. Nach einem Neustart kann der Hand­held mit der neuen Betriebs­system-Version genutzt werden.

Update inner­halb weniger Minuten

Wir haben den Umstieg auf One UI 3.0 und Android 11 mit einem Samsung Galaxy S20 Ultra auspro­biert. In diesem Fall wurde das Update bereits wenige Minuten nach Beitritt zum Beta-Programm ange­boten. Der Wechsel zur neuen Firm­ware verlief auf den ersten Blick problemlos. Dennoch weist auch Samsung darauf hin, dass es sich um eine Soft­ware handelt, die bewusst noch in der Beta-Phase ist, sodass es zu Problemen kommen kann.

Die Warnungen sind durchaus ernst zu nehmen. Im vergan­genen Jahr funk­tio­nierte während der Beta-Phase des Samsung Galaxy S10 teil­weise Android Auto nicht mehr. Auch kontakt­lose Zahlungen mit Google Pay konnten vorüber­gehend nicht genutzt werden. Vergleich­bare Probleme sind auch beim aktu­ellen Beta-Programm denkbar.

Update installationsbereit

Foto: teltarif.de Das Online­magazin All About Samsung weist darauf hin, dass die Beta-Soft­ware für das Samsung Galaxy S20 FE bislang nicht verfügbar ist. Auch bei Geräten mit Provider-Soft­ware ist das Update nicht verfügbar. Ob es auch für die Galaxy-Note-20-Reihe die Möglich­keit geben wird, Android 11 vorab auszu­pro­bieren, ist noch nicht bekannt.

Welche Features One UI 3.0 und Android 11 auf Samsung-Smart­phones mit sich bringen, erfahren Sie in einer eigenen Meldung.