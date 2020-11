Samsung Galaxy S20+ bei Amazon zum Super-Sparpreis

Black-Friday-Angebot: Lohnt sich das Galaxy S20+ bei Amazon?

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Amazon Seit Tagen, beinahe Wochen, buhlen viele Händler um die Gunst der Käufer. Offi­ziell ist aber erst heute Black Friday. Der Online-Händler Amazon bietet derzeit das Samsung Galaxy S20+ vergüns­tigt an. Das Angebot ist noch bis heute Mitter­nacht gültig, dann läuft die Black-Friday-Aktion aus.

Der Preis für das Premium-Handy des südko­rea­nischen Herstel­lers erscheint äußerst attraktiv und ist daher einen zweiten Blick wert. Im Preis­check verraten wir Ihnen, ob es sich dabei wirk­lich um das güns­tigste Angebot handelt oder ob die 2020er-Ober­klasse ander­orts nicht güns­tiger zu bekommen ist. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir nicht berück­sich­tigt.

Ist das Galaxy S20+ bei Amazon ein Schnäpp­chen?

Der Online-Händler bietet das Samsung Galaxy S20+ in der LTE-Vari­ante mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität in den Wahl­farben "Cosmic Grey" und "Cloud Blue" zum Preis von 599,99 Euro an. Die schwarze Farb­vari­ante wird als derzeit nicht verfügbar ange­zeigt.

Im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung, zu der der südko­rea­nische Hersteller im Früh­jahr aufge­rufen hat (999 Euro), erweist sich die Amazon-Offerte mit einer Ersparnis in Höhe von 399,01 Euro als äußerst attraktiv. Im aktu­ellen Preis­ver­gleich handelt es sich dabei auch um das güns­tigste Angebot. Zum Stand jetzt kommen keine Preis­vor­schläge anderer Händler an den Akti­ons­preis von Amazon heran.

Amazon wirbt zudem mit erwei­terter Hersteller-Garantie von 36 Monaten, die nur exklusiv über den Online-Händler gewährt wird.

Wenn Sie sich für weiteren Infor­mationen zum Samsung Galaxy S20+ inter­essieren, können Sie Details zum Gerät in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

