Amazon: Samsung Galaxy S20 5G im radikalen Preisverfall

Samsung Galaxy S20 5G bei Amazon als "Angebot des Tages"

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Amazon Das Samsung Galaxy S20 aus dem vergan­genen Jahr ist mit fort­schrei­tender Markt­prä­senz bereits signi­fikant im Preis gefallen. Vom Galaxy S20 gibt es auch ein sepa­rates 5G-Modell. Das kostet mit 128 GB nach UVP 999 Euro. Online-Händler Amazon versieht das Samsung Galaxy S20 5G aktuell mit dem "Angebot-des-Tages"-Fähn­chen.

Der aufge­rufene Preis der Aktion, die in einem Tag endet, ist vergleichs­weise günstig. Nach­fol­gend lesen Sie, ob sich das Angebot lohnt oder ob das Galaxy S20 5G bei anderen Händ­lern güns­tiger ange­boten wird. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt.

Galaxy S20 5G bei Amazon im Preis­check

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Amazon In der vergan­genen Woche kostete das Samsung Galaxy S20 in der 5G-Version rund 812 Euro inklu­sive Versand­kosten. Damit war es bereits fast 200 Euro güns­tiger zu bekommen als zum Start im März 2020. Amazon setzt den Preis für das Modell nun radikal herab und bietet es als Tages­angebot zum Preis von 609,99 Euro an, was einer noch­maligen Ersparnis von rund 202 Euro gegen­über dem Angebot von vergan­gener Woche entspricht. Das Angebot ist zum Stand jetzt konkur­renzlos. Amazon wirbt zudem mit einer 36 Monate Herstel­ler­garantie.

Wenn Sie sich für das Smart­phone inter­essieren, lesen Sie Details im ausführ­lichen Test­bericht.. Zur 5G-Version gibt es aber wich­tige Infor­mationen. In der Vergan­gen­heit hatten wir unter anderem darüber berichtet, dass 5G beispiels­weise im Netz der Deut­schen Telekom oft noch nicht funk­tio­niert, obwohl Smart­phones als kompa­tibel ausge­zeichnet sind. Hier sollen das neu vorge­stellte Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra besser dastehen.

Wir haben Vorgänger und Frisch­linge mitein­ander vergli­chen. In einem sepa­raten Artikel geben wir fünf trif­tige Gründe, warum sich die Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra weiterhin lohnen.

