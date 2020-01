Samsung Galaxy S11: Unpacked Event am 11. Februar?

Das Samsung Galaxy S11, das mögli­cher­weise Galaxy S20 heißt, wird im Februar erwartet. Wie auch im vergan­genen Jahr liegt die Vermu­tung nahe, dass Samsung zur offi­ziellen Präsen­tation ein eigenes Unpa­cked Event veran­stalten und nicht den Mobile World Congress in Barce­lona (24. bis 27. Februar) als Bühne für die Erst­präsen­tation nutzen wird.

Ein bestä­tigter Termin steht bislang noch nicht fest. Jetzt ist ein Teaser-Video aufge­taucht, das den 11. Februar als Datum veri­fiziert. Bewahr­heitet sich der Termin, können wir davon ausgehen, dass Samsung die neue S-Serie auf dem MWC ausstellen wird. So hand­habte der südko­reani­sche Hersteller es im vergan­genen Jahr auch mit der noch aktu­ellen S10-Reihe.

Samsung Galaxy Unpa­cked Event: Teaser-Video aufge­taucht

Samsung könnte die Galaxy-S11-Reihe am 11. Februar vorstellen So viel vorweg: Das Teaser-Video erscheint seriös. Zu finden ist es beispiels­weise auf der Twitter-Seite von Max Wein­bach, Autor der bekannten Platt­form xdade­velo­pers. Das Teaser-Video dauert 15 Sekunden. Viel erkennen lässt sich aller­dings nicht. Schaut man sich die Gerüchte der vergan­genen Monate an, so lässt sich davon ausgehen, dass Samsung mindes­tens drei Modelle vorstellen wird. Ein Galaxy S11 (oder S20), das den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützt, gilt eben­falls als sicher. Es wird außerdem darüber speku­liert, ob Samsung im Rahmen des 2020er-Unpa­cked-Events bereits eine weitere Version seines falt­baren Galaxy Fold im Gepäck haben könnte.

Gestern hat Samsung das Samsung Galaxy Note 10 Lite und Galaxy S10 Lite offi­ziell vorge­stellt. Details zu den Lite-Versionen lesen Sie in einer weiteren News.

