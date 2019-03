Samsung Galaxy S10e: Vergleich mit Apple, Honor & Co.

Spei­cher, Akku und Kamera

Die interne Spei­cher­ka­pa­zität ist für viele Smart­phone-Käufer ein wichtiges Krite­rium - vor allem dann, wenn sie sich nicht per microSD-Karte erwei­tern lässt. Bis auf das iPhone XR mit 64 GB Spei­cher bieten alle ausge­wählten Modelle Platz für 128 GB. Aber nur der Slot des Galaxy S10e unter­stützt externe Spei­cher­karten bis zu einer Größe von 512 GB. Vom OnePlus 6T, dem Honor View 20 und dem iPhone XR gibt es aber auch Gerä­te­va­ri­anten mit höherer interner Spei­cher­aus­stat­tung.

Im Rahmen unseres Akku­tests schafften nur das Honor View 20 und das OnePlus 6T eine Dauer von knapp über 8 Stunden, alle anderen hielten nur unter 7 Stunden durch. Alle Geräte unter­stützen schnelles Laden, das S10e, das Pixel 3 und das iPhone XR zusätz­lich auch kabel­loses Laden. Das Galaxy S10e verfügt zudem über das Feature Wire­less Power­Share. Damit kann das Gerät kompa­tible Geräte über seinen Rücken aufladen, zum Beispiel Samsungs kabel­lose Ohrste­cker Galaxy Buds.

Das iPhone XR und das Google Pixel 3 sind die einzigen Geräte mit Single-Kamera-Modul, die anderen verfügen über ein Dual-Kame­ra­system. Ob die Kameras was taugen sowie weitere Details zum Samsung Galaxy S10e, Honor View 20, Apple iPhone XR, Google Pixel 3 und OnePlus 6T lesen Sie im jewei­ligen Test­be­richt.

Software-Aktualität

Die Aktua­lität eines Geräts wird nicht nur anhand seiner Kompo­nenten bestimmt, sondern auch durch den Soft­ware-Support des Herstel­lers. Löblich trans­pa­rent ist da OnePlus. Der Hersteller gibt an, Geräte ab Release bis zu zwei Jahre mit Soft­ware-Updates zu unter­stützten, ein drittes Jahr sogar noch mit Sicher­heits­up­dates. Die bis dato weniger durch­sich­tige Update-Politik von Samsung wurde kürz­lich durch die Veröf­fent­li­chung eines Update-Fahr­plans für einige Samsung-Modelle aufge­bohrt. Und auch bei Apple können sich Käufer glück­lich schätzen: Die Geräte durch­laufen meist mehrere jähr­liche Update-Zyklen bis der Support endet.

Googles Geräte haben den Vorteil, dass sie zumeist an der Beta­phase für das kommende Betriebs­system als erste Smart­phone-Modelle teil­nehmen können und entspre­chend bei Release der neuen Geräte sofort mit dem aktu­ellen System laufen. Das ist bei anderen Geräten oft nicht gegeben. So kann es durchaus vorkommen, dass rund 900 Euro-teure Geräte wie das LG V40 ThinQ, das seit Januar in Deutsch­land verfügbar ist, noch mit Android Oreo ausge­lie­fert werden.

Fazit des Vergleichs

Das Samsung Galaxy S10e ist das aktu­ellste Gerät in der Liste, aller­dings mit einer UVP von 749 Euro derzeit noch sehr kost­spielig. Und der 150-Euro-Sprung zum Galaxy S10, das über einen Finger­ab­druck­sensor unter dem Display und ein Triple-Kamera-System hat, ist das nicht mehr so weit. Wer das Geld aber nicht ausgeben will oder kann und sich auch mit aktu­eller Huawei-Technik anfreunden kann, der ist mit dem Honor View 20 deut­lich güns­tiger dran. Das Samsung wird aller Voraus­sicht nach aber noch im Preis fallen. Wer also gerne das Gerät der Südko­reaner - allein schon wegen der Hand­lich­keit - haben will, sollte noch einige Zeit warten.

Die wesent­li­chen Unter­schiede zwischen allen neuen Samsung-S10-Geräten finden Sie eben­falls in einem Vergleich heraus (mit Video).

