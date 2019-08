Aktion: Samsung Galaxy S10e für unter 500 Euro

In dieser Woche bietet mobilcom-debitel das Samsung Galaxy S10e im Rahmen seiner Preis­kracher-Aktionen an. Das Gerät kann auf der Akti­onsseite für 499 Euro bestellt werden. Wir haben uns das Angebot etwas näher ange­sehen. So handelt es sich um ein Smart­phone aus der aktu­ellen Galaxy-S10-Reihe des korea­nischen Herstel­lers, die im Februar vorge­stellt wurde und einige Wochen später auf den Markt kam.

Das Smart­phone kommt mit einem 5,8 Zoll großen Super-AMOLED-Display, das Full-HD-Auflö­sung bietet. Als Prozessor kommt der Samsung-eigene Eyxnos 9820 zum Einsatz, dem 6 GB Arbeits­spei­cher zur Seite stehen. Intern stehen 128 GB Spei­cher­platz für Betriebs­system (Android 9 mit der Samsung-typi­schen One UI) zur Verfü­gung.

Dual-SIM oder Spei­cher­erwei­terung

Samsung Galaxy S10e Neben dem Haupt-SIM-Karten-Slot verfügt das Handy über einen Hybrid-Slot. Dieser kann wahl­weise für eine zweite SIM-Karte oder für eine Spei­cher­karte verwendet werden. Die Haupt­kamera hat zwei Linsen, die eine Auflö­sung von 12 bzw. 16 Mega­pixel bieten. Die Front­kamera bietet eine Auflö­sung von 10 Mega­pixel.

Im Test zeigte das Samsung Galaxy S10e eine gute Gesamt­perfor­mance und ein sehr gutes Sound­design. Da kommt das hand­liche und kompakte Design, das von vielen poten­ziellen Nutzern eben­falls geschätzt wird. Dem gegen­über stehen ein etwas ungünstig plat­zierter Finger­abdruck­sensor und eine mäßige Gesprächs­qualität bei Tele­fonaten.

Preis­vergleich mit anderen Händ­lern

Bei anderen Online-Händ­lern kostet das Samsung Galaxy S10e derzeit in der Regel noch mehr als 500 Euro. In den meisten Fällen beginnen die Verkaufs­preise ohne Vertrag sogar ober­halb von 535 Euro. Wer sich für das Gerät inter­essiert, kann bei der Preis­kracher-Aktion von mobilcom-debitel demnach in jedem Fall sparen, zumal der Provider den Hand­held in fünf verschie­denen Farben (Schwarz, Blau, Grün, Gelb und Weiß) anbietet, während andere Verkäufer, die das Samsung Galaxy S10e für knapp über 500 Euro anbieten, oft nur eine Farb-Vari­ante im Port­folio haben.

Wird das Smart­phone in einen mobilcom-debitel-Store gelie­fert, so fallen keine Versand­kosten. Erfolgt die Liefe­rung zum Kunden nach Hause, so berechnet der Provider 4,95 Euro für den Versand. In unserem Test zum Samsung Galaxy S10e erfahren Sie noch weitere Details dazu, welchen Eindruck das Smart­phone hinter­lassen hat.

