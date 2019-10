Samsung Galaxy S10: November-Patch noch im Oktober?

Samsung musste handeln, als sein Finger­abdruck­sensor in der Galaxy-S10-Reihe zum Sicher­heits­problem wurde. Den Patch gab es in der vergan­genen Woche aber erstmal nur für Nutzer, die am Android-10-Beta-Programm (One UI 2.0) teil­nehmen. Gestern gab es das Update dann auch für Galaxy-S10-Nutzer mit der Android-Pie-Version. So wurde unter anderem der Algo­rithmus des Finger­abdruck­sensors verbes­sert, der Sicher­heits­patch blieb aber auf den 1. Oktober datiert, nur in der Beta-Version von One UI 2.0 steht bereits die Ebene 1. November zur Verfü­gung. Jetzt soll die neue Ebene auch regulär für Galaxy-S10-Nutzer in der Schweiz ausge­rollt werden wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet. Das wäre ein unge­wöhn­licher Schritt, wenn der neue Patch bereits im Vormonat auf den Handys landet. In der Regel können Nutzer aktu­eller Samsung-Smart­phones gegen Ende des jewei­ligen Monats mit dem aktu­ellen Patch rechnen.

Galaxy-S10-Update: Neue Funk­tionen

Wir hatten die Android-10-Beta bereits auspro­biert. Nach dem gest­rigen Update stellten wir über­raschend fest, dass einige Funk­tionen, die wir One UI 2.0 zuge­spro­chen hatten, auch in One UI 1.1 mit Android Pie Einzug gefunden hatten. So tauchen die neuen Elemente "Medien" und "Geräte" eben­falls im Shortcut-Menü auf, genauso wie die Zeit­lupen­funk­tion für die Selfie­kamera.

Laut Bericht ist es unklar, ob das verfrühte November-Update noch mehr auf Lager hat als den Sicher­heits­patch. Mögli­cher­weise hat das gest­rige Update Fehler, die mit der neueren Version behoben werden und Samsung hat sich dafür entschieden, den November-Patch in einem Rutsch zu liefern. Uns ist jeden­falls aufge­fallen, dass ein in der Redak­tion genutztes Galaxy S10+ nach dem aktu­ellen Patch mit Perfor­mance-Problemen zu kämpfen hat.

Insge­samt bleibt abzu­warten, ob das Update auch in Kürze nach Deutsch­land kommt. Wir werden das Galaxy S10+ regel­mäßig manuell auf verfüg­bare Updates prüfen.

