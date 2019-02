Samsung Galaxy S10: Die Provider locken mit Bundle-Angeboten

Die neue Samsung S10-Serie wird bei vielen Mobilfunkanbietern im Bundle angeboten. Die neue Samsung S10-Serie wird bei vielen Mobilfunkanbietern im Bundle angeboten.

Telekom und Voda­fone wollen bei 10 GB-Tarif Zuzah­lung

Kaum ist die neue Galaxy S10-Serie vorge­stellt, gibt es bereits die ersten Tarif-Bundles. So bietet etwa Telé­fo­nica die Geräte im Tarif o2 Free M an. Der Tarif enthält 10 GB High­speed-Daten­vo­lumen sowie eine Allnet-Flat für SMS und Tele­fonie in alle deut­schen Netze. Bei einer 24-mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit und für einmalig ein Euro kostet das Samsung Galaxy S10e 49,99 Euro monat­lich. Das Samsung Galaxy S10 sowie das Galaxy S10+ gibt es in Kombi­na­tion mit dem Tarif O2 Free M für 54,99 Euro bezie­hungs­weise 69,99 Euro monat­lich.

Deut­lich weniger spen­dabel zeigt sich die Deut­sche Telekom. Sie bietet das S10 im Tarif Magen­ta­Mobil L für einmalig 149,95 Euro an. Der Tarif mit All-Net-Flat und unbe­grenzten SMS sowie 10 GB Daten­vo­lumen kostet dann für die ersten 12 Monate 59,95 Euro, ab dem 13. Monat 76,95 Euro. Das S10+ ist mit den glei­chen Kondi­tionen für einmalig 449,95 Euro zu haben.

Fast die glei­chen Preise gibt es bei Voda­fone . Auch hier kostet das S10 149,90 Euro, der zuge­hö­rige Tarif heißt Red M und bringt derzeit 11 GB Daten­vo­lumen mit. Er kostet 59,99 Euro für die ersten zwölf Monate, danach 74,99 Euro. Mit dabei sind 100 Euro Start­gut­haben. Für das S10+ sind im selben Tarif 449,90 Euro einmalig zu zahlen.

Bei 1&1 ist das S10 im Tarif LTE L ganz ohne Einmal­zah­lung zu haben. Der Tarif kostet die ersten 12 Monate 44,99 danach 64,99 Euro. Er beinhaltet eine All-Net-Flat in alle deut­schen Netze und als Sonder­ak­tion 12 statt 10 GB Daten­vo­lumen mit LTE-Speed. Für das S10+ kostet der Deal mit demselben Tarif 59,99 Euro pro Monat, nach den ersten 12 Monaten werden 79,99 Euro fällig.

Your­fone: S10 auch bei Einsteiger-Tarifen kostenlos

Auch bei your­fone gibt die ersten S10-Ange­bote: Sowohl das Samsung Galaxy S10 als auch das Galaxy S10+ bietet your­fone zusammen mit vier Tarifen an, die neben einer Tele­fonie-Flat ein LTE-Daten­vo­lumen beinhalten. In Verbin­dung mit dem Tarif LTE 3 GB beträgt der monat­liche Preis für das Smart­phone 36,99 EUR, ab dem 13. Monat 42,99 Euro. Im Tarif LTE 10 GB sind für das S10 monat­lich 49,99 Euro zu zahlen, ab dem 13. Monat 59,99 Euro.

Das größere Samsung Galaxy S10+ kann mit dem Tarif LTE 5 GB für 52,99 Euro pro Monat kombi­niert werden (ab dem 13. Monat für 62,99 Euro monat­lich). Mit 10 GB Inter­net­vo­lumen steht das Samsung Galaxy S10+ im ersten Jahr für 62,99 Euro pro Monat zur Verfü­gung, danach werden für das Bundle 72,99 Euro fällig. Eine Einmal­zah­lung für die Smart­phones entfällt bei allen Tarifen. Das in den Tarifen enthal­tene LTE-Daten­vo­lumen kann jeweils mit bis zu 50 MBit/s abge­rufen werden, SMS kosten 9 Cent in alle Netze.

Bei allen Anbie­tern gilt: Wer die beiden neuen Samsung-Smart­phones bis zum 7. März 2019 vorbe­stellt, erhält dazu gratis die passenden Wire­less-Kopf­hörer Galaxy Buds im Wert von 149 Euro. Details über die Head­sets finden Sie in einem weiteren Bericht. Infos zu den Galaxy-Smart­phones und dem falt­baren Galaxy Fold lesen Sie eben­falls in einer weiteren News.

Im Zuge des Events haben wir uns wieder etwas Tolles für Sie einfallen lassen! Sie haben die Chance, mit teltarif.de ein Samsung Galaxy S10+ mit 1 TB Speicher zu gewinnen!

