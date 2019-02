MWC-Familienfoto: Wir besuchen die Galaxy-S10-Familie

Erst letzten Mittwoch wurden die neuen Samsung-Galaxy-S10-Modelle in San Francisco vorgestellt. Jetzt scheinen sie in Spanien zu urlauben. Wir konnten alle zu einem Stand-Hands-on überreden.

Nachdem wir bereits das Samsung Galaxy S10 Plus in Ceramic White aus seiner Schachtel holen durften und erste Eindrücke in einem Hands-on sammeln konnten, hatten wir jetzt die Gelegenheit, auf Samsungs Messestand auf dem Mobile World Congress in Barcelona auch die anderen Familienmitglieder zu begutachten und mit dem großen Bruder zu vergleichen. Wobei das S10+ nicht das "größte" in der Familie ist - und damit meinen wir nicht das faltbare Galaxy Fold, sondern die 5G-Version des Galaxy S10, denn das bietet nochmal mehr Display. Das wollte allerdings nicht mit aufs Gruppenfoto, daher fotografierten wir es separat.

Die drei Galaxys



Die Familie nebeneinander: S10e, S10 und S10+ (v.l.) Die Familie nebeneinander: S10e, S10 und S10+ (v.l.)

Das kleinste Gerät mit 5,8 Zoll-Display konnten wir in der Farbe Gelb begutachten. Das wirkte ganz schön knallig. Im Vergleich zu den beiden anderen Geräten mit 6,1 Zoll (S10) und 6,4 Zoll (S10+) wirkte es beinahe mickrig. Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass es sich dabei um ein schlechtes Gerät handelt, aber irgendwie wirken 5,8 Zoll nicht mehr zeitgemäß. Die Betrachtung des Galaxy S10e lässt durchaus Parallelen zu Apples Budget-Phone iPhone XR erkennen: Kleiner, günstiger, abgespeckter und bunter als die anderen. Wie auch das XR hat das S10e sichtbar breitere Displayränder als die beiden größeren Galaxy-Modelle. Aufgrund des geringen Gewichts liegt es sehr leicht in der Hand und ist damit sehr portabel.



Video-Test mit S10, S10e und S10+ Video-Test mit S10, S10e und S10+

Samsung Galaxy S10 5G

Im direkten Vergleich wirkt das Galaxy S10 mehr Premium als das S10e. Verarbeitung und Optik unterscheiden sich bis auf die Größe und die Single-Frontkamera im Vergleich zum Dual-Selfie-Loch ja nicht vom Plus-Modell. Und auch über das Gewicht des Galaxy S10 brauchen wir nicht zu sprechen. Es liegt hervorragend in der Hand und lässt sogar je nach Anwendung eine einhändige Bedienung zu. Im Vergleich zum Galaxy S10+ ist das nochmal ein Vorteil. Die 0,3 Zoll Größenunterschied im Display sind im direkten Vergleich zwar spürbar, das Display des Galaxy S10 schreit aber genauso nach Multimedia wie der 6,4 Zoll-Screen des Galaxy S10+. Das normale Plus-Modell ohne Ceramic-Rückseite wiegt mit 175 Gramm im Übrigen nochmal 23 Gramm weniger. Das merkt man zwar, aber auch die Ceramic-Version mit fast 200 Gramm ist ein komfortabler Handschmeichler.



Das 6,7 Zoll-Display des Samsung Galaxy S10 5G Das 6,7 Zoll-Display des Samsung Galaxy S10 5G



Die Rückseite der 5G-Version mit Quadro-Cam Die Rückseite der 5G-Version mit Quadro-Cam

Das 5G-Modell lag offen zum Testen bereit. Hier sieht man den Größen-Unterschied nochmal deutlich im Vergleich zu den anderen Modellen: 6,7 Zoll machen sich schlicht bemerkbar. Dadurch dass das 5G-Modell auch nichts von seiner Schlankheit einbüßt, entsteht der Eindruck eines "unendlichen" Displays.Dennoch liegt auch dieses Smartphone angenehm leicht in der Hand und macht einen alltagstauglichen Eindruck. Ohne das Gerät angefasst zu haben, würde man nie auf den Gedanken kommen, dass 6,7 Zoll so portabel sind.

