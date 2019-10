Galaxy S10(+): Lohnen sich die aktuellen Saturn-Angebote?

Saturn hat wieder einen neuen Prospekt. Dort tummeln sich redu­zierte Galaxy-S10- und Galaxy S10+-Modelle. Die Saturn-Preise orien­tieren sich an der unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung des Herstel­lers. Da die Geräte schon seit März auf dem Markt sind und Android-Smart­phones im Allge­meinen nicht beson­ders preis­stabil sind, lässt sich vermuten, dass die Preise ohnehin schon gefallen sind.

Wir haben uns die Ange­bote der Samsung-Smart­phones ange­schaut und geprüft, ob sich die Preis­reduk­tion von Saturn trotzdem lohnt. Online sind die Saturn-Ange­bote bis zum 21. Oktober 8 Uhr gültig.

Samsung Galaxy S10

Alle Ange­bots­modelle gibt es nur in der Version mit 128 GB internem Spei­cher. Die Vari­anten mit mehr Spei­cher sind im Schnäpp­chen­zettel von Saturn nicht zu finden. Das Samsung Galaxy S10 kostet nach UVP 899 Euro. Saturn bietet das Modell in den Farben "Prism Silver", "Prism Green", "Prism Black", "Prism White" und "Prism Blue" für 789 Euro an - eine Ersparnis von 110 Euro. Das klingt zunächst anspre­chend. Aber selbst im Samsung Online-Shop wird das Modell nicht mehr nach dem UVP-Preis ange­boten und kostet mitt­lerweile 839 Euro.



Das Samsung Galaxy S10 (l.) und das Galaxy S10+ Das Samsung Galaxy S10 (l.) und das Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+

Der Preis­vergleich zeigt: Hier ist noch mehr drin. So gibt es das Galaxy S10 mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Schwarz bereits für 649 Euro. Eine Ersparnis von 250 Euro gegen­über der unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung. Damit lohnt sich das Saturn-Angebot nicht.

Das Plus-Modell schlägt mit 128 GB mit einer UVP von 999 Euro auf. Diese Version ist im Online-Shop von Samsung nicht mehr zu finden. Dort ist derzeit nur die Versionen mit 512 GB zu haben. Saturn bietet das Galaxy S10+ mit 128 GB in den Farben "Prism Black", "Prism Green" und "Prism White" zu einem Preis von 879 Euro an, was eine Ersparnis von 120 Euro gegen­über der ursprüng­lichen Preis­gestal­tung des Herstel­lers macht.

Der Preis­vergleich zeigt: Für rund 730 Euro ist das Smart­phone bei einigen anderen Händ­lern zu haben. Das macht eine Ersparnis von gut 270 Euro gegen­über der UVP. Auch in diesem Falle lohnt sich das Saturn-Angebot nicht.

Weitere Details zum Samsung Galaxy S10 und Galaxy S10+ lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

