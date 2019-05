Samsung verschenkt Galaxy S10+

Der welt­weit führende Smart­phone- und Fern­sehge­räte-Hersteller Samsung feiert 50-jähriges Jubi­läum und verschenkt daher ab heute (Christi Himmel­fahrt) bis zum 16. Juni das aktu­elle Top-Smart­phone aus dem eigenen Haus, nämlich das Samsung Galaxy S10+. Wie man sich denken kann, hat die Sache aller­dings auch einen Haken: Das S10+ bekommt nur, wer einen QLED-8K-Fern­seher im Online­shop von Samsung bestellt oder bei einem der teil­nehmenden Händler erwirbt. Wer nun aber das nötige Klein­geld von 59 999,00 Euro hat, um sich ernst­haft für Samsungs 98 Zoll QLED 8K Q950R zu erwärmen, der hat sich das Galaxy S10+ wahr­schein­lich schon bei einer früheren Gele­genheit mal besorgt.

Frei­lich gilt das Angebot mit der kosten­losen Zugabe eines S10+ auch für Samsungs klei­nere 8K-Fern­seher, insbe­sondere auch das 75 Zoll QLED 8K Q900 von 2018. Dieser wird in Samsungs Online­shop für 5 279,00 Euro gelistet, sodass die Smart­phone-Zugabe einem effek­tiven Rabatt von knapp 20 Prozent entspricht: Das Galaxy S10+ kostet bei namhaften Händ­lern derzeit ab ca. 1 000 Euro. Bei güns­tigeren Ange­boten auf ebay oder Amazon Market­place besteht hingegen immer die Gefahr, dass man B-Ware erhält, beispiels­weise schon kurz benutzte Rück­läufer aus dem Online-Handel oder eigent­lich für Nach­barländer bestimmte Geräte.

Samsung Galaxy S10+ in Ceramic Black Der genannte Fern­seher 75 Zoll QLED 8K Q900 kostet bei MediaMarkt und Saturn zwar weniger als bei Samsung, nämlich "nur" 5 035,00 Euro, aber ohne, dass in deren Online­shops die Zugabe des Samsung-Smart­phones erwähnt wird. Bei Saturn wird statt­dessen für dieses Gerät eine Garan­tiever­länge­rung von 2 auf 5 Jahre beworben, die bei einem so teuren Fern­seher sicher eben­falls inter­essant ist. Mögli­cher­weise über­nimmt die Elektro-Markt-Kette die Samsung-Aktion noch in den kommenden Tagen. Dabei könnten sich aber auch die Preise ändern.

Auf Samsungs Akti­onsseite wird auch der etwas klei­nere und mit 3 709,00 Euro etwas güns­tigere 65 Zoll QLED 8K Q900 mit dem Galaxy S10+ als Zugabe beworben. Legt man dieses in den Waren­korb, wird dort frei­lich als Nach­richt ange­zeigt: "Nach Kauf­abschluss Ihres QLED TV-Geräts erhalten Sie Ihr Galaxy S10e binnen 14 Tagen in einer sepa­raten Liefe­rung". Ein Support-Mitar­beiter vom Online­shop bestä­tigte, dass es zum genannten 65-Zoll-Fern­seher in der Tat nur das Samsung Galaxy S10e als Zugabe gibt, sah sich aber außer­stande, den Fehler am Feiertag direkt zu korri­gieren.

Güns­tigere Fern­seher mit güns­tigeren Smart­phones

Der wohl beste Deal bei der aktu­ellen Samsung-Aktion ist das 2019er Modell 55 Zoll QLED 4K Q90R für 2 519 Euro mit dem Samsung Galaxy S10e als Zugabe. Letz­teres hat einen Stra­ßenpreis von derzeit ca. 550 Euro, entspre­chend einem Rabatt von 22 Prozent. Zwar gibt es noch deut­lich güns­tigere QLED-Fern­seher von Samsung, diese werden aber nur mit einem Galaxy A70 oder gar Galaxy A50 gebün­delt.

Wer also schon seit längerem mit den beson­ders bril­lanten QLED-Fern­sehern lieb­äugelt und sich auch ein aktu­elles Samsung-Smart­phone dazu wünscht, sollte sich die Aktion mal näher ansehen.

