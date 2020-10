Samsung Galaxy S10+ zum MediaMarkt-Tiefpreis im Check

Das Samsung Galaxy S10+ mit 6,4 Zoll großem Display

Foto: teltarif.de Wer sich für das Samsung Galaxy S10 inter­essiert, kann noch bis zum 11. Oktober, 20 Uhr, bei Saturn (oder MediaMarkt) ein Schnäpp­chen schlagen. Zur S-Serie aus dem vergan­genen Jahr zählt auch das größere Galaxy S10+.

Noch bis heute 19 Uhr gibt es das High-End-Gerät von 2019 bei MediaMarkt zu einem sehr anspre­chenden Preis. Wir haben ihn auf Schnäpp­chen-Charakter geprüft (Market­place-Ange­bote haben wir nicht berück­sich­tigt).

Samsung Galaxy S10+: Lohnt sich der MediaMarkt-Preis?

Das Samsung Galaxy S10+ mit 6,4 Zoll großem Display

Foto: teltarif.de Zuerst gab es das Samsung Galaxy S10+ mit 128 GB gar nicht in Deutsch­land. Ledig­lich die Vari­ante mit 512 GB wurde zum Preis von 1249 Euro ange­boten. Später gab der Hersteller aber nach und spülte auch die Vari­ante mit 128 GB in die BRD. Zum Start schlug das Galaxy S10+ mit klei­nerem internen Spei­cher mit runden 1000 Euro zu Buche. Dem Preis­ver­fall sei Dank hat sich der Start­preis geschmä­lert, sodass auch Inter­essenten, die nicht so viel für ein Smart­phone ausgeben wollen, in den Genuss von Premium kommen können. Denn das Samsung Galaxy S10+ hat auch im Herbst 2020 noch genü­gend Reserven, um mit vielen anderen Modelle mithalten zu können, nicht zuletzt durch die beru­higende Update-Prognose.

Der Elek­tro­händler MediaMarkt hat noch bis heute Abend eine Aktion laufen, in deren Rahmen das Top-Modell aus dem vergan­genen Jahr güns­tiger erhält­lich ist. Rund 584 Euro kostet das in den Wahl­farben Schwarz und Weiß erhält­liche Gerät "nur" noch. Mal abge­sehen davon, dass das Galaxy S10+ bereits vorher schon im Preis gefallen war, macht das im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers eine satte Ersparnis von rund 415 Euro.

Der aktu­elle Preis­ver­gleich erzählt keine Unwahr­heiten. Bei anderen Händ­lern zahlen Käufer (mit Versand) derzeit rund 30 Euro mehr. Damit gehört das MediaMarkt-Angebot zu den güns­tigsten. Auch beim Händler-Kollegen Saturn ist das Samsung Galaxy S10+ zu dem glei­chen redu­zierten Preis zu haben.

Details zum Samsung Galaxy S10+ lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.