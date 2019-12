Samsung Galaxy S10 Lite: Technische Daten schon bekannt

Derzeit ist das Galaxy S10 Lite ein von Samsung unbe­stätigtes Myste­rium, doch noch diesen Monat soll das Mobil­gerät zusammen mit dem Galaxy Note 10 Lite enthüllt werden. Vorab gelang nun ein Jour­nalist an fast sämt­liche tech­nischen Daten des Budget-S-Serie-Mitglieds. Das Smart­phone wird den Angaben zufolge mit einem 6,7 Zoll messenden Super-AMOLED-Bild­schirm und dem Chip­satz Snap­dragon 855 daher­kommen. Eine rück­seitige Triple-Kamera setzt sich aus 48 Mega­pixel (Weit­winkel), 12 Mega­pixel (Ultra­weit­winkel) und 5 Mega­pixel (Makro) zusammen. Auch die weiteren Angaben stimmen opti­mistisch.

Galaxy S10 Lite – das bessere Galaxy S10e?

Das Galaxy S10 Lite könnte auf dem Galaxy A90 5G (Foto) basieren Der Namens­zusatz Lite zeugt norma­lerweise im Smart­phone-Segment von im Vergleich zu Stan­dard­modellen merk­lich abge­speckten Produkten. So liegt etwa eine große Kluft zwischen der Ausstat­tung eines Huawei P30 Lite und eines regu­lären P30. Bei Samsung scheinen die Abstriche nicht so gravie­rend zu sein, im Gegen­teil.

Die Spezi­fika­tionen des Galaxy S10 Lite lesen sich nicht nur besser als jene des Galaxy S10e, sondern sind zum Teil sogar dem Galaxy S10 über­legen. Das Lite-Modell hat mit 6,7 Zoll dieselbe Display­diago­nale wie das Galaxy S10 5G. Aller­dings besitzt das Galaxy S10 Lite ein älteres Super-AMOLED-Panel mit 2400 x 1080 Pixel (19,5:9) anstatt des aktu­ellen Dynamic-AMOLED-Panels (3040 x 1440 Bild­punkte / 19:9) von S10, S10+ und S10 5G. Das Galaxy S10e kann eben­falls mit einem Dynamic-AMOLED-Screen aufwarten, bedingt durch das im Vergleich zum Neuling brei­tere Seiten­verhältnis jedoch mit 2280 x 1080 Pixel.

Der im Galaxy S10 Lite verbaute Chip­satz Snap­dragon 855 ist ein High-End-Modell und treibt die anderen Galaxy-S10-Versionen in den USA und in China an. Ein schneller Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,84 GHz Takt, ein 5G-Modem und LTE mit bis zu 2 GBit/s im Down­load zeichnen das SoC aus. Die CPU des Snap­dragon 855 ist etwas flotter als jene des Exynos 9820, der in den euro­päischen Ausgaben von Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 e und Galaxy S10 5G steckt.

Weitere Spezi­fika­tionen des Galaxy S10 Lite

Das Kame­rasystem wirkt wie eine deut­liche Stei­gerung im Vergleich zum S10e. Eine Haupt­kamera mit 48 Mega­pixel, dem fort­schritt­licheren opti­schen Bild­stabi­lisator Tilt-OIS und einer Blende von f/2.0 fängt Schnapp­schüsse ein. Ihr stehen eine 12-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Knipse (Blende f/2.2) und ein 5-Mega­pixel-Makro-Objektiv (Blende f/2.4 zur Seite). Selfies werden anstatt mit 10 Mega­pixel (Galaxy S10e) mit 32 Mega­pixel fest­gehalten.

Die Akku­kapa­zität von 4500 mAh klingt eben­falls beacht­lich. Das Galaxy S10e hat ledig­lich 3100 mAh, die auflad­bare Batterie muss aber auch nur ein 5,8-Zoll-Display anstatt eines 6,7-Zoll-Bild­schirms mit Strom versorgen. Ein schnelles Aufladen des Akkus ist über die USB-C-Buchse mit maximal 45 Watt möglich. An Spei­cher gewährt das Galaxy S10 Lite (Modell­nummer SM-G770) 128 GB Flash (erwei­terbar via microSD) und 8 GB RAM. All diese Daten lassen darauf schließen, dass es sich beim Galaxy S10 Lite um ein leicht modi­fiziertes Galaxy A90 5G handelt.

Die Infor­mationen stammen vom vertrau­enswür­digen und gut vernetzten WinFuture-Redak­teur Roland Quandt. Dieser nennt auch für Südeu­ropa eine UVP des Galaxy S10 Lite in Höhe von 679,99 Euro.

