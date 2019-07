Samsung Galaxy S10: Update mit Juli-Sicherheitspatch

Der südko­reani­sche Elek­tronik-Riese Samsung hat damit begonnen für seine aktu­elle Galaxy-S10-Serie ein Update zu verteilen. Wich­tigstes Kern-Feature der smarten Soft­ware ist der Sicher­heits­patch mit der Datie­rung auf den ersten 1. Juli. Daneben gibt es diverse Stabi­litäts­verbes­serungen für das System und die Kamera. Wir haben das Update auf einem in der Redak­tion genutzten Samsung Galaxy S10+ instal­liert. Das Update trägt die Versi­onsbe­zeich­nung "G975FXXU3ASG8/G975FOXM3ASG8/G975FXXU3ASG8" und hatte als Bereit­stel­lung für das Galaxy S10+ eine Größe von 388,22 MB.

Chan­gelog: Verbes­serungen bei WLAN, Blue­tooth und Kamera

Schaut man sich die Chan­gelogs von Soft­ware­aktua­lisie­rungen an, sind diese in der Regel nicht beson­ders konkret. So sagen "Neuig­keiten" wie "Die Qualität und Stabi­lität des WLAN wurden verbes­sert, Die Stabi­lität der Kamera wurde verbes­sert, Die Qualität und Stabi­lität der Blue­tooth-Verbin­dung wurde verbes­sert und Die Sicher­heit Ihres Gerätes wurde verbes­sert" nicht so viel aus, wenn nicht gerade ein für den Nutzer konkret nach­voll­zieh­bares Problem vorliegt.



Zum Zeit­punkt der Markt­einfüh­rung klagten viele Nutzer über die Unzu­verläs­sigkeit des Finger­abdruck­sensors unter dem Display. Das Problem hat Samsung beheben können, sodass nach dem letzten Update dies­bezüg­lich eine merk­liche Verbes­serung einge­treten ist.

Inter­essanter ist da also in erster Linie die Bereit­stel­lung der neuen Sicher­heits­ebene, um die Sicher­heit im Umgang mit dem Smart­phone zu erhöhen.

