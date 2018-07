Samsung Galaxy S10 und X: Release-Termine stehen fest

Schenken wir den neuesten Gerüchten zu kommenden Smartphones aus dem Hause Samsung Glauben, könnte der südkoreanische Hersteller Anfang nächsten Jahres in dichter Folge zwei neue Top-Geräte vorstellen.

Es geht heiter weiter mit den Gerüchten um das neue Samsung Galaxy S10. Aber auch um ein mit Spannung erwartetes faltbares Smartphone, das sich Galaxy X nennen könnte. Um letzteres Modell kochte die Gerüchteküche in der Vergangenheit erstaunlich ruhig, könnte ein faltbares Smartphone aus dem Hause Samsung doch das erste seiner Art sein. Und das sogar mir einem faltbaren OLED-Bildschirm. Damit gäbe es endlich mal eine herausragende Innovation im Wettrüsten der Smartphone-Hersteller, die sich vom mittlerweile doch recht deutlichen Einheitsbrei unterscheidet, finden wir.

Die neuesten Gerüchte zum Falt-Handy drehen sich um einen biegbaren Akku, der eine Kapazität von bis zu 6000 mAh haben könnte. Damit wäre er auch stark genug für ein Smartphone-Display was im ausgeklappten Zustand eine Größe von 7,3 Zoll haben könnte.

Leaker meldet Release-Termine

Samsung könnte Anfang nächsten Jahres das Galaxy S10 und das Galaxy X vorstellen. Der Leaker Ice universe hat den Mikro-Blogging-Dienst Twitter dafür genutzt, um die Release-Daten sowohl für das Samsung Galaxy S10 als auch für das Samsung Galaxy X anzukündigen. Behält er Recht, wird Samsung das neue Galaxy S10 zum Mobile World Congress 2019 vorstellen. Der Termin ist für den 25. bis zum 28. Februar angesetzt.

Das Galaxy X wird nach seinem Blogging-Eintrag zur Consumer Electronics Show 2019 vorgestellt, die vom 8. bis zum 12. Januar in Las Vegas stattfindet.

Zuerst ist aber mal das Samsung Galaxy Note 9 an der Vorstellungs-Reihe. Der offizielle Termin der Vorstellung ist mit ziemlicher Sicherheit der 9. August im Rahmen eines Unpacked-Events. Samsung nennt das Galaxy Note 9 in der Ankündigung zwar nicht explizit, in einem Video, welches Samsung Mobile auf Twitter gepostet hat, ist aber eindeutig ein Eingabestift zu erkennen.

Über den Nachfolger des Samsung Galaxy S9(+) kursierten zuletzt Spekulationen, dass das neue Modell mit einer Triple-Kamera aufwarten soll, ähnlich wie es beim aktuellen P20 Pro von Huawei der Fall ist.

Nach einem früheren Leak von Ice universe wurde spekuliert, ob das Galaxy S10 ein vollständige randloses Display haben könnte. Wie das aussehen könnte, lesen Sie in einer weiteren Meldung.