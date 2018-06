Foto auf Twitter: Sieht so das Samsung Galaxy S10 aus?

Zwar dürften noch rund acht Monate vergehen, bis wir das Galaxy S10 offiziell zu Gesicht bekommen, Prototypen könnten aber dennoch schon existieren. Der Brancheninsider Ice Universe veröffentlichte jüngst auf Twitter ein Foto mit einem Hinweis, dass es sich um das 2019er Samsung-Oberklassemodell handeln könnte. „This may be a design beyond.“, betitelt der Leaker das Bild. Wie wir Anfang Mai erfuhren, soll das Galaxy S10 auf den Codenamen Beyond hören. Das Design erinnert stark an das Oppo Find X, es gibt aber feine Unterschiede.

Prototyp des Galaxy S10 bereits in Umlauf?



Sieht so das Galaxy S10 aus? Sieht so das Galaxy S10 aus?



Vergleich: Vermeintliches Galaxy S10 (links) und Oppo Find X (rechts) Vergleich: Vermeintliches Galaxy S10 (links) und Oppo Find X (rechts)

Die bisherigen Gerüchte zum Galaxy S10

Selbstredend ist auch bei diesem Foto eine gute Portion Skepsis angebracht, allerdings ist die Trefferquote der Leaks von Ice Universe recht hoch. Viele Kommentare unter seinem Twitter-Beitrag mit dem mysteriösen Smartphone weisen darauf hin, dass es sich hierbei um das Oppo Find X handelt. Auf den ersten Blick sind die Ähnlichkeiten zum neuen chinesischen Flaggschiff tatsächlich verblüffend, dennoch zeigt das Foto nicht das Find X.Wir haben das unbekannte Mobilgerät via Photoshop rudimentär ausgeschnitten und es neben Oppos Highend-Smartphone eingefügt. Es fällt auf, dass das Find X (rechts im Bild) deutlich breitere Partien ober- und unterhalb des Displays hat. Des Weiteren sind die Lautstärke-Tasten des Oppo-Telefons enger zusammen. Die abgerundeten Ecken des Find X sind zudem, besonders unten am Display, stärker ausgeprägt. Selbstredend könnte es sich beim gezeigten Foto dennoch um einen Fake handeln. Ein ähnliches Design wäre aber sicherlich machbar.

Erst letzte Woche schrieben wir darüber, dass das Galaxy S10 über einen im Bildschirm integrierten piezoelektrischen Lautsprecher haben soll. Damit würde die Hörmuschel verschwinden und das Display bekäme mehr Platz. Des Weiteren machten Berichte über eine mögliche Triple-Kamera und einen schärferen Bildschirm die Runde. Auch wurde spekuliert, ob Samsung die S-Klasse durch eine neue X-Serie ersetzt und es gleich drei Varianten des Galaxy X geben könnte. Bis Fans des Galaxy S10 Klarheit haben, wird es noch eine Weile dauern. Aber zumindest wird bereits im August das Galaxy Note 9 vorgestellt.