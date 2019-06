Samsung Galaxy S10: Eintausch gegen Altgerät

Samsung ist im Rahmen einer Aktion eine Zusam­menar­beit mit den Trade-In-Experten Teqcycle einge­gangen. Das Münchner Unter­nehmen hat sich darauf spezia­lisiert, gebrauchte Mobil­geräte anzu­kaufen. Neu ist jetzt die Möglich­keit, sich ein Galaxy S10e, Galaxy S10 oder Galaxy S10+ vergüns­tigt durch den Eintausch eines Altge­rätes zu sichern. Bis zu 500 Euro Preis­nach­lass werden gewährt, wobei die Summe je nach Zustand und Smart­phone-Typ vari­iert. Für die bis zum 3. Juli 2019 statt­findende Aktion sind Smart­phones von jedweden Herstel­lern zuge­lassen.

Aus Alt mach Cash

Unter diesem Slogan haben Samsung und Teqcycle heute eine gemein­same Kampagne gestartet. Wenn Sie sich für ein Galaxy S10e, Galaxy S10 oder Galaxy S10+ inter­essieren und ihr aktu­elles Handy loswerden möchten, bietet sich damit eine neue Möglich­keit. Teqcycle gewährt den momen­tanen Markt­wert des einzu­tauschenden Smart­phones und legt eine 100 Euro umfas­sende Tausch­prämie oben­drauf. Maximal sind insge­samt 500 Euro für das betref­fende Mobil­gerät möglich.

Die Inzah­lung­nahme findet in einem Fünf-Schritte-Verfahren statt: Zunächst muss das alte Mobil­gerät auf der Akti­onsseite durch die Eingabe des Produkt­namens oder der IMEI ausge­wählt werden. Anschlie­ßend folgt die Bewer­tung des Tele­fons. Unter anderem möchte Teqcycle wissen, ob sich das Smart­phone noch einschalten lässt, wie es optisch erhalten ist und ob es Display­fehler sowie fehlende Kompo­nenten gibt. Nach dem Kauf und der Regis­trie­rung des Neuge­räts folgen der Versand des alten Handys an Teqcycle und die Über­weisung der Gutschrift an den Kunden.

Lohnt sich die Trade-In-Aktion?

Wir haben mit einem fiktiven Samsung Galaxy S9 (64 GB) und Apple iPhone XS (64 GB) in voll­kommen reibungs­losem Zustand erör­tert, welche Summe möglich wäre. Für das Galaxy S9 gäbe es einen Ankaufs­wert von 268 Euro. Zuzüg­lich der 100 Euro betra­genden Tausch­prämie entspräche das einen Preis­vorteil von 368 Euro. Für das iPhone XS könnten Sie sogar 715 Euro (615 Euro Ankaufs­wert plus 100 Euro Tausch­prämie) erhalten. Das stünde im Kontrast zur Aussage der Akti­onsseite, die 500 Euro als höchst­mögliche Summe listet.



Der Neukauf des Galaxy S10e, Galaxy S10 und Galaxy S10+ lässt sich bei jedem Händler abwi­ckeln. Außer­halb von eBay gibt es das Galaxy S10e momentan ab 519 Euro, das Galaxy S10 ab 649 Euro und das Galaxy S10+ ab circa 750 Euro. Je nach zu verkau­fendem Smart­phone mutet die Trade-In-Kampagne von Samsung und Teqcycle durchaus inter­essant an.

Details zu den Samsung-Geräten lesen Sie im jewei­ligen Test­bericht zum Galaxy S10, Galaxy S10+ und Galaxy S10e.

