Aldi-Angebot: Samsung Galaxy S10+ zum Knallerpreis?

Das Samsung Galaxy S10+ hat schon ein paar Monate auf der Glas­rück­seite, was aber nicht bedeutet, dass es schon zum alten Eisen gehört. Das Smart­phone des südko­reani­schen Herstel­lers mit 128 GB Spei­cher kostete zum Markt­start nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 999 Euro. Mitt­lerweile ist der Preis deut­lich gefallen. Jetzt bietet Aldi Talk das Galaxy S10+ zu einem redu­zierten Preis an. In unserem Prei­scheck erfahren Sie, ob sich das Angebot lohnt.

Galaxy S10+ bei Aldi Talk



Das Samsung Galaxy S10+ bei Aldi Talk im Angebot Das Samsung Galaxy S10+ bei Aldi Talk im Angebot

Gegen­über der UVP bietet Aldi Talk das Ober­klasse-Smart­phone über 300 Euro güns­tiger an. 999 Euro versus 659 Euro klingen verlo­ckend, zumal Aldi Talk ein Aldi-Talk-Starter-Set ohne Aufpreis drauf­legt. Käufer haben jedoch keine Farb- und Spei­cher-Auswahl - so gibt es das Galaxy S10+ bei Aldi Talk nur in der Farb­vari­ante Schwarz (Prism black) und mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität.

Lohnt sich das Angebot? Im Prei­scheck zeigt sich: Bei anderen Händ­lern (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt) müssen Käufer mindes­tens 729 Euro zahlen, bei Samsung direkt über den Online-Shop sogar noch die volle unver­bind­liche Preis­empfeh­lung. Dies­bezüg­lich handelt es sich beim Aldi-Talk-Angebot also um eine aktuell gute Offerte des Discoun­ters.

Wer mehr internen Spei­cher benö­tigt, kann einen Blick auf die 512-GB-Version mit Keramik-Rück­seite werfen. Diese wurde zum Markt­start mit einer UVP von 1249 Euro veran­schlagt. Schaut man sich aktu­elle Ange­bote an, so lassen sich einige hundert Euro sparen. So ist das Samsung Galaxy S10+ mit 512 GB Spei­cher in der Farb­vari­ante "Ceramic Black" schon für rund 840 Euro erhält­lich.

Im Test konnte uns das Samsung Galaxy S10+ unter anderem mit einem sehr hellen Display, einer guten Perfor­mance und einer guten Kame­raleis­tung über­zeugen. Weitere Infor­mationen lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (7)