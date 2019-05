Samsung Galaxy S10 5G kommt im Juni nach Europa

Das Samsung Galaxy S10 5G auf dem MWC 2019 Samsung will ein erstes Smart­phone mit Unter­stüt­zung des schnellen Mobil­funk­stan­dards 5G noch im Juni in Europa auf den Markt bringen. In Deutsch­land werde das Modell Galaxy S10 in der 5G-Version zunächst über die Deut­sche Telekom und Voda­fone verfügbar sein, kündigte das Unter­nehmen an. Einen genauen Stichtag nannte das Unter­nehmen nicht.

Tech­nische Daten

Das neue Galaxy S10 5G hat unter anderem ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display, eine Vier­fach-Kamera (12 Mega­pixel-Tele­objektiv (Blende: f/2.4), 12 Mega­pixel-Weit­winkel-Objektiv (Blende: f/1.5), 16 Mega­pixel-Ultra­weit­winkel­objektiv (Blende: f/2.2) und 3D-Tiefen­sensor) und einen auf dem Daten­blatt aussa­gekräf­tigen Akku mit 4500 mAh. Zum Aufladen verwendet das Samsung Galaxy S10 5G eine Schnell-Lade­tech­nologie mit 25 Watt Leis­tung.

Neben Deutsch­land will Samsung das Gerät auch in Frank­reich, Italien, der Schweiz und Groß­britan­nien auf den Markt bringen.

Samsung hatte das 5G-Modell bereits im Februar mit den anderen Modellen der S10-Reihe offi­ziell vorge­stellt. Auf dem Mobile World Congress in Barce­lona konnten wir die ganze Samsung-Galaxy-S10-Familie zusam­menbringen und auch das 5G-Modell in Augen­schein nehmen.

Schön, aber (erstmal) nutzlos

Samsung Galaxy S10 5G Datenblatt

Bislang gibt es noch keine kommer­ziell verfüg­baren 5G-Netze in Deutsch­land. Die Auktion der Frequenzen für den neuen Stan­dard ist noch nicht abge­schlossen. Neben den etablierten Provi­dern Telekom Voda­fone und Telefónica bietet auch der Neuein­steiger 1&1 Dril­lisch um die Frequenzen.

Warum das Samsung Galaxy S10 5G eigent­lich ein Smart­phone ohne Netz ist, lesen Sie in einer weiteren Meldung.

